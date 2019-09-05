Осадки в Липецкой области снова откладываются

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне растущего атмосферного давления, которое поставит заслон осадкам — погода ожидается теплой и комфортной.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 10 до 12 градусов тепла, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.



День 6 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 0 градусов.



