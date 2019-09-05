Продажу органической продукции в пластиковых тарах предложили запретить

В России могут ввести запрет на продажу органической продукции в пластиковых тарах. Сюда же будут относиться и емкости, которые созданы при помощи новейших технологий — наноматериалов и наночастиц.





Однако производители используют лазейку в законе и используют тары из наноматериалов и наночастиц.



Эксперты отмечают, что безвредность тар из наночастиц и наноматериалов до сих пор экспериментально не доказана, поэтому при их использовании существует потенциальный риск для человека.

Как сообщают «Известия» , автором подобной инициативы стал Национальный органический союз. Так, по заявлению представителей ведомства, нынешний ГОСТ подразумевает хранение таких продуктов в экологически чистых материалах, а вот упаковки на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов запрещены.Однако производители используют лазейку в законе и используют тары из наноматериалов и наночастиц.Эксперты отмечают, что безвредность тар из наночастиц и наноматериалов до сих пор экспериментально не доказана, поэтому при их использовании существует потенциальный риск для человека.