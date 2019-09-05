36 минут назад
Продажу органической продукции в пластиковых тарах предложили запретить
В России могут ввести запрет на продажу органической продукции в пластиковых тарах. Сюда же будут относиться и емкости, которые созданы при помощи новейших технологий — наноматериалов и наночастиц.
Однако производители используют лазейку в законе и используют тары из наноматериалов и наночастиц.
Эксперты отмечают, что безвредность тар из наночастиц и наноматериалов до сих пор экспериментально не доказана, поэтому при их использовании существует потенциальный риск для человека.