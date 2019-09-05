Происшествия
сегодня, 17:01
В подозрительном автомобиле у городского ДК ничего опасного не нашли
Полицейские осмотрели «ВАЗ-2109» оставленный у здания городского Дворца культуры и не обнаружили в нем опасности.
- О подозрительном автомобиле в полицию сообщил работник ДК – он заметил оставленную на улице машину без номеров, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова. – Сейчас полицейские разыскивают владельца машины.
Напомним, сегодня на площадь у городского ДК были стянуты службы быстрого реагирования после звонка на «02» о черном подозрительном «ВАЗ-2109».
- О подозрительном автомобиле в полицию сообщил работник ДК – он заметил оставленную на улице машину без номеров, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова. – Сейчас полицейские разыскивают владельца машины.
Напомним, сегодня на площадь у городского ДК были стянуты службы быстрого реагирования после звонка на «02» о черном подозрительном «ВАЗ-2109».
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