Происшествия

сегодня, 17:01

В подозрительном автомобиле у городского ДК ничего опасного не нашли

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#подозрительный предмет
В подозрительном автомобиле у городского ДК ничего опасного не нашли
Полицейские осмотрели  «ВАЗ-2109» оставленный у здания городского Дворца культуры и не обнаружили в нем опасности.

 - О подозрительном автомобиле в полицию сообщил работник ДК – он заметил оставленную на улице машину без номеров, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова. –  Сейчас полицейские разыскивают владельца машины.

Напомним, сегодня на площадь у городского ДК были стянуты службы быстрого реагирования после звонка на «02» о черном подозрительном «ВАЗ-2109».

5 441
#подозрительный предмет

Комментарии (5)

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ахаха

3 минуты назад
Гыгы, вот ты значит и бабёшка оказывается
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ЛТЗ

25 минут назад
Ежедневно там этот ваз появляется а вот почему без номеров не понятно.
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Гыгы

27 минут назад
Я уж думала, опять ребеночка подкинули.
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кокс

27 минут назад
реально дураки вчера там просто пацаны тусавались вечером и видмо выпили но не куда не поехали хозяин вернулся бы.
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МИРОТВОРЕЦ

52 минуты назад
фото прям отображает весь трагизм ситуации ! ну и весь накал страстей у ДК !
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