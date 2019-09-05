Происшествия

сегодня, 16:31

Полицейские проверяют подозрительный автомобиль в поселке Тракторостроителей

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#подозрительный предмет
Полицейские проверяют подозрительный автомобиль в поселке Тракторостроителей
Сегодня днем прохожие сообщили в полицию о подозрительно автомобиле «ВАЗ-2109», который был припаркован в поселке Тракторостроителей напротив здания городского ДК. 

На площадь перед Дворцом культуры были стянуты наряды служб быстрого реагирования. Машину закрыли от здания ДК, где сейчас проходит официальное мероприятие, микроавтобусом.

Сейчас автомобиль проверяют полицейские.

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#подозрительный предмет

Комментарии (2)

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МИРОТВОРЕЦ

19 минут назад
да сколько можно подчищать коменты ?????????????????? алле ......??? модерация
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1

сегодня, 16:56
А чем автомобиль подозрительный? Дебилов, бросающих авто посреди площади, в Липецке полно!
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