Полицейские проверяют подозрительный автомобиль в поселке Тракторостроителей

Сегодня днем прохожие сообщили в полицию о подозрительно автомобиле «ВАЗ-2109», который был припаркован в поселке Тракторостроителей напротив здания городского ДК.



На площадь перед Дворцом культуры были стянуты наряды служб быстрого реагирования. Машину закрыли от здания ДК, где сейчас проходит официальное мероприятие, микроавтобусом.



Сейчас автомобиль проверяют полицейские.



