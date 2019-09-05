Общество

сегодня, 15:02

В Липецке обсуждают, как модернизировать систему общественного самоуправления

26 669
#общественное самоуправление
В Липецке обсуждают, как модернизировать систему общественного самоуправления

В политехническом университете начался межрегиональный форум ТОС – в его рамках в течение двух дней активные липчане, представители власти, общественных организаций и территориальных органов самоуправления разных российских городов будут работать над концепцией «Перезагрузки».

- Активные душой, небезразличные к судьбе города, вы наша сила и наша мощь, мы рады видеть вас на стратегической сессии, - приветствовала гостей глава Липецка Евгения Уваркина.

«Перезагрузку» ТОС мэр Липецка объявила в середине июня. Полтора месяца ушло на подготовительную работу – было проведено 36 конференций с активными жителями, собраны и проанализированы проблемные вопросы. Стало понятно – модернизация реальна.

Сегодня она выходит на «финишную прямую». Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в рамках форума в течение двух дней для активных липчан будут работать шесть экспертных площадок: «ЖКХ, капитальный ремонт», «Комфортный Липецк», «Народный контроль», «Формирование современной культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной и образовательной среды», «Безопасность города – комплексный подход», «Молодежь». Руководители ТОСов совместно со специалистами разберутся в нюансах создания команды, постановки целей, выявления проблем и реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни как на отдельно взятой территории, так и в городе в целом.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы сформировать команду активных жителей и власти. Ведь только вместе мы сможем наладить работу системы, оперативно решать проблемы, делать Липецк красивым и удобным для жизни, - прокомментировала Евгения Уваркина.

Результатом работы форума станет создание документа, регламентирующего деятельность ТОС. Наиболее активные участники войдут в координационный совет при главе Липецка, с его членами планируют согласовывать все значимые проекты по преображению города.

26 669
#общественное самоуправление

Комментарии (27)

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УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

7 секунд назад
Липецкая область-8 сентября 2019 голосовать за любого кандидата, кроме едераста Артамонова.
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Чиполлино

1 минуту назад
Зделать прямыми выборы мэра и отменить муниципальный фильтр. Тогда у жуликов и вр\оров не будет шансов.
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Рф

4 минуты назад
Проводят совещание по выборам и в каждом райне такие проводят. И фото избирательного листа часто просят не забыть сделать. Думают все можно. А люди сами подумают
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Рок Злой

9 минут назад
гость, А заметил, как они в прокуратуре своё сегодняшнее собрание назвали? "Повышение эффективности предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере ЖКХ". То есть, то, чем они всё это время занимались в этой области, называется ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ... И теперь они планируют её повысить.. ))))
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гость

15 минут назад
Виктор 2-28-14, спасибо за показательный рассказ ! А вот , они хотели собраться в прошлом году ! Подобное совещание мы планировали провести еще в прошлом году в связи с тем, что каждая четвертая жалоба, поступающая в прокуратуру, касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, - сообщил прокурор Липецкой области Константин Кожевников.Однако собрать доказательства очень сложно
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Рок Злой

19 минут назад
Виктор 2-28-14, Ну, теперь-то всё значительно грамотнее и эффективнее будет... Ты письмо в ТОС... ТОС в СОС... СОС Уваркиной... Она в прокуратуру... А дальше по старой схеме... Вот так правильно.
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гость

20 минут назад
Виктор 2-28-14, объединительной фразой всех умных кандидатов в депутаты в след. году может стать лозунг , Уваркину в отставку ! Можно и нужно побеждать на выборах в след.году ! Тогда от Уваркиных всех мастей и следа не останется . А потом и за СИСТЕМУ взяться можно !
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Виктор 2-28-14

23 минуты назад
Подавляющее большинство управляющих компаний .в этот доходный бизнес ,приходят посредством покровительства местных властей. Большинство протоколов собраний МКД ,по выбору УК поддельные.Об этом власти знают,но ничего не делают.И как с этой мафией простому человеку бороться?Написал раз в прокуратуру,по поводу "липового"протокола.Прокуратура спустила РОВД.Участковый опросил жителей.нашего дома,люди сказали,что собрания не было..Участковый в УК ,давайте протокол на экспертизу,а ему протокол не дают????Я ему как же так?У тебя пистолет и дубинка и бутылки шампанского в придачу? Пожал плечами уполномоченный и заплакал..........."И вечный бой покой нам только снится....И мафия опять бюджет сожрёт.....
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гость

28 минут назад
Рок Злой, там нет молодых людей , одни седые головы , Уваркина и Ко , дико страшится молодых , отчаянных , которые своими словами назовут всю эту свору , зажравшихся и обезумевших от безнаказанности и безделья , чинуш !
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гость

32 минуты назад
Прохожий, объединительной фразой всех умных кандидатов в депутаты в след. году может стать лозунг , Уваркину в отставку ! Можно и нужно побеждать на выборах в след.году ! Тогда от Уварикных всех мастей и следа не останется .
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