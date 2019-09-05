В Липецке обсуждают, как модернизировать систему общественного самоуправления

В политехническом университете начался межрегиональный форум ТОС – в его рамках в течение двух дней активные липчане, представители власти, общественных организаций и территориальных органов самоуправления разных российских городов будут работать над концепцией «Перезагрузки».

- Активные душой, небезразличные к судьбе города, вы наша сила и наша мощь, мы рады видеть вас на стратегической сессии, - приветствовала гостей глава Липецка Евгения Уваркина.



«Перезагрузку» ТОС мэр Липецка объявила в середине июня. Полтора месяца ушло на подготовительную работу – было проведено 36 конференций с активными жителями, собраны и проанализированы проблемные вопросы. Стало понятно – модернизация реальна.



Сегодня она выходит на «финишную прямую». Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в рамках форума в течение двух дней для активных липчан будут работать шесть экспертных площадок: «ЖКХ, капитальный ремонт», «Комфортный Липецк», «Народный контроль», «Формирование современной культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной и образовательной среды», «Безопасность города – комплексный подход», «Молодежь». Руководители ТОСов совместно со специалистами разберутся в нюансах создания команды, постановки целей, выявления проблем и реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни как на отдельно взятой территории, так и в городе в целом.



- Сегодня мы собрались здесь, чтобы сформировать команду активных жителей и власти. Ведь только вместе мы сможем наладить работу системы, оперативно решать проблемы, делать Липецк красивым и удобным для жизни, - прокомментировала Евгения Уваркина.



Результатом работы форума станет создание документа, регламентирующего деятельность ТОС. Наиболее активные участники войдут в координационный совет при главе Липецка, с его членами планируют согласовывать все значимые проекты по преображению города.



