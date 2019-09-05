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Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке

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Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке

Полицейские задержали подозреваемого в зверском убийстве

Тело женщины со следами насильственной смерти обнаружили в чемодане, закопанном в Новоорловском лесопарке Петербурга.

Стражи порядка выкопали в парке пластиковый разноцветный чемодан на колесиках, внутри которого была обнаружена мертвая женщина. На ее теле были явные признаки насилия. На голове был полиэтиленовый мешок, а во рту — кляп из полотенца, пропитанный кровью, сообщает Пятый Канал.

По имеющейся информации, убитая — 50-летняя жительница Ленобласти, которая работала в салоне красоты. 5 июля в полицию о пропаже женщины сообщил ее сын. Мать перестала выходить на связь, дверь в квартиру никто не открывал, с парковки пропала ее машина. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний парень. 4 сентября в рамках следственных действий молодой человек указал правоохранителям на место погребения своей жертвы.

Устанавливаются обстоятельства преступления.
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