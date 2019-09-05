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Воронежец оштрафован за катание Дэдпула на крыше авто
Местный житель нарушил правила перевозки пассажиров
В Воронеже полицейские увидели в Сети видео, на котором местный житель на автомобиле «Москвич-2140» катает на крыше мужчину в костюме американского киногероя - Дэдпула.
Инцидент произошел 1 сентября в 2.30 ночи. Машина ехала по улице Плехановской в сторону Университетской площади. Персонаж держал в руках что-то похожее на оружие и делал вид, что стреляет, сообщает Комсомольская Правда.
Ехала машина медленно, но пассажир в костюме антигероя мог пострадать, если бы водитель увеличил скорость или резко затормозил. Стражи порядка нашли водителя «Москвича», это оказался 22-летний горожанин. За перевозку человека вне кабины его оштрафовали на 1000 рублей.
Инцидент произошел 1 сентября в 2.30 ночи. Машина ехала по улице Плехановской в сторону Университетской площади. Персонаж держал в руках что-то похожее на оружие и делал вид, что стреляет, сообщает Комсомольская Правда.
Ехала машина медленно, но пассажир в костюме антигероя мог пострадать, если бы водитель увеличил скорость или резко затормозил. Стражи порядка нашли водителя «Москвича», это оказался 22-летний горожанин. За перевозку человека вне кабины его оштрафовали на 1000 рублей.