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Воронежец оштрафован за катание Дэдпула на крыше авто

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Воронежец оштрафован за катание Дэдпула на крыше авто

Местный житель нарушил правила перевозки пассажиров

В Воронеже полицейские увидели в Сети видео, на котором местный житель на автомобиле «Москвич-2140» катает на крыше мужчину в костюме американского киногероя - Дэдпула.

Инцидент произошел 1 сентября в 2.30 ночи. Машина ехала по улице Плехановской в сторону Университетской площади. Персонаж держал в руках что-то похожее на оружие и делал вид, что стреляет, сообщает Комсомольская Правда.

Ехала машина медленно, но пассажир в костюме антигероя мог пострадать, если бы водитель увеличил скорость или резко затормозил. Стражи порядка нашли водителя «Москвича», это оказался 22-летний горожанин. За перевозку человека вне кабины его оштрафовали на 1000 рублей.


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