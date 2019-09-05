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В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

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В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

Мужчина задержан

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Прибывшая на место полиция задержала мужчину 1980 года рождения, живущего в доме напротив. По данным МВД, он из окна своей квартиры из пневматической винтовки обстрелял детский сад.

В результате инцидента пострадал мужчина, который находился в этот момент на территории детского сада. Ему была оказана медицинская помощь, после чего пострадавшего отпустили домой.

В отношении злоумышленника был составлен административный протокол, позже возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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