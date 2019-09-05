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сегодня, 13:33
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Мужчина задержан
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Прибывшая на место полиция задержала мужчину 1980 года рождения, живущего в доме напротив. По данным МВД, он из окна своей квартиры из пневматической винтовки обстрелял детский сад.
В результате инцидента пострадал мужчина, который находился в этот момент на территории детского сада. Ему была оказана медицинская помощь, после чего пострадавшего отпустили домой.
В отношении злоумышленника был составлен административный протокол, позже возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Прибывшая на место полиция задержала мужчину 1980 года рождения, живущего в доме напротив. По данным МВД, он из окна своей квартиры из пневматической винтовки обстрелял детский сад.
В результате инцидента пострадал мужчина, который находился в этот момент на территории детского сада. Ему была оказана медицинская помощь, после чего пострадавшего отпустили домой.
В отношении злоумышленника был составлен административный протокол, позже возбуждено уголовное дело о хулиганстве.