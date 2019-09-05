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В России будут продавать алкоголь с 21 года

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В России будут продавать алкоголь с 21 года

Минздрав рассчитывает, что такой закон будет принят в течение года

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года. Об этом она заявила на полях Восточного экономического форума, передают Известия.

По данным соцопросов, повышение возраста продажи алкоголя поддерживают 70% респондентов. Также за принятие инициативы высказываются регионы, депутаты, сенаторы и Общероссийский народный фронт.

Также Минздрав выступил категорически против дистанционной продажи алкоголя. Скворцова пояснила, что такая инициатива нивелирует все законодательно установленные запреты.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5 процента. Инициативу поддержали многие ведомства, однако Минфин выступил против.
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