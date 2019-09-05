В России

22 минуты назад

Россияне будут оплачивать покупки лицом

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Россияне будут оплачивать покупки лицом

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Демонстрацию покупки кофе с помощью прототипа ожидают на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок. Прототип будет работать совместно с банком "Русский стандарт". Ближе к концу осени функция будет доступна на широком рынке.

Для оплаты с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), куда входит слепок голоса и изображение лица, нужно будет связать биометрические данные с банковской картой. Это можно будет сделать в приложении «Ростелекома» или банка, поддерживающего такой сервис. Покупки с помощью биометрии можно будет совершать на сумму до 1 тысячи рублей, для более дорогих покупок потребуется ввести проверочный код.
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