Происшествия

31 минуту назад

Минюст России предупреждает о мошенничествах от имени сотрудников правоохранительных органов

1 373
#мошенничество
Минюст России предупреждает о мошенничествах от имени сотрудников правоохранительных органов
Начиная с 2016 года в Минюст России поступило более 3000 заявлений граждан из различных субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. По сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской Федерации также поступают многочисленные заявления аналогичного содержания.

Стало известно о повсеместном возникновении ситуаций, когда мошенники связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных государственных органов Российской Федерации, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки. Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст России или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве. Через некоторое время с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, которое под различными предлогами сообщает о необходимости перевести деньги через платежные системы.

Территориальными органами МВД России проводится проверка полученных от граждан заявлений, ход проверки контролирует Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Минюст России просит граждан быть бдительными и сообщает, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться представителями Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов. 


1 373
#мошенничество

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Мусара лохи

8 минут назад
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