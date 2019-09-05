31 минуту назад
Минюст России предупреждает о мошенничествах от имени сотрудников правоохранительных органов
Стало известно о повсеместном возникновении ситуаций, когда мошенники связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных государственных органов Российской Федерации, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки. Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст России или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве. Через некоторое время с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, которое под различными предлогами сообщает о необходимости перевести деньги через платежные системы.
Территориальными органами МВД России проводится проверка полученных от граждан заявлений, ход проверки контролирует Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Минюст России просит граждан быть бдительными и сообщает, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться представителями Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов.
Мусара лохи