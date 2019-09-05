Футбольное поле на «Соколе» капитально отремонтируют за 55 дней и 6,9 млн рублей

Всего до зимы сдадут семь обновленных спортивных объектов.

Управление капитального строительства Липецка приступило к торгам на капитальный ремонт футбольного поля на стадионе «Сокол». Подрядчик должен в течение 55 дней после заключения контракта сделать из старой площадки новое функциональное поле. На решение этой задачи мэрия Липецка готова потратить до 6,9 млн рублей.



Внимание на состояние стадиона «Сокол» во время субботнего объезда заметила мэр Липецк Евгения Уваркина. После визита на стадион она написала в Instagram следующее: « В сентябре начинаем ремонт стадиона - замена поля, подогрева, забора. На 2021 будем планировать капремонт здания спорткомплекса». Этот комплекс планов GOROD48 подтвердили в департаменте физической культуры и спорта Липецка. На стадионе хотят капитально обновить поле, уложить искусственный газон, смонтировать новую систему подогрева площадки. Если торги пройдут без запинок, то капитальный ремонт стадиона «Сокол» завершится к 1 ноября.



- До наступления зимы в Липецке планируют всего отремонтировать и сдать семь объектов спортивной инфраструктуры города. Стадион «Сокол» - один из них. Большая реновация идет в районе Сырского Рудника на стадионе «Литейщик». Там на замену старой площадке появится футбольная площадка с искусственным газоном, по периметру — беговые дорожки; планируется замена освещения стадиона, - рассказали GOROD48 в пресс-службе департамента физической культуры и спорта Липецка.



Ремонт внутренних помещений и замена спортивных тренажеров идет на базе липецких гребцов — на Левобережной, 28. Практически завершено строительство нового зала для школы художественной гимнастики на улице Циолковского. После открытия, которое запланировано на сентябрь, зал с высокими потолками сможет принимать соревнования. Кипит работа на «Авиаторе», стадионе в Военном Городке: уже завтра состоится его праздничное открытие. В ремонт стадиона вложился бизнес. Кроме того, в ДС «Звездный» ремонтируют холл и капитально заменяют туалеты. После ремонта она не будут напоминать привокзальные уборные. На стадионе «Металлург» ищут специалистов для монтажа искусственного газона на мини-футбольной площадке, которая расположена со стороны улицы Барашева.