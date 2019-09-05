Общество

23 минуты назад

Липчанам обещаны дешевое пшено и капуста

6 225
#потребительский рынок #цены
Липчанам обещаны дешевое пшено и капуста

Пока цены на эти продукты бьют рекорды.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета управление потребительского рынка мэрии отчиталось перед депутатами о результатах мониторинга цен на социально значимые продукты первой необходимости за 2018 год и прошедший период 2019 года.

Из доклада нового руководителя ведомства Алексея Ларина следовало, что с ценами на социально значимые продукты питания в Липецке все ништяк. Кроме цен на пшено и на капусту. Ну, и на подовый хлеб (целый и нарезку). Ну, и еще на мороженых и охлажденных кур.

цены.jpg

Оказывается, в магазинах - резкий скачок цен на пшено. В 2,9 раза. Не видит чиновник и объективных причин для роста цен на капусту: в торговой сети города кочаны подорожали на 7-172% , при этом по России в целом цена на этот овощ упала в первом полугодии на 17%. На 10% в Липецке подорожали куры. Но на это объективные причины есть: цены поднял производитель, а АО «Куриное царство» закрыло площадку в Борино. Но вот почему выросли цены в торговых сетях на подовых хлеб от АО «Лимак», Алексей Ларин не знает. И ответа от розничной торговли он пока не получил.

По словам Алексея Ларина, чиновники делают все возможное для недопущения роста цен.

В результате мониторинга цен управление потребительского рынка мэрии пришло к выводу, что самой дорогой сетью Липецка является местечковая «Липка»: цена ее потребительской корзины, в которой 24 позиции - от говядины на кости до чая черного байхового и соли, на 517 рублей дороже, чем в федеральной сети «Ашан». В среднем, цена потребительской корзины в Липецке по состоянию на июль - 2985 рублей. По сравнению с прошлым летом она выросла на 251 рубль. То есть чисто хавчик в городе подорожал за год на 9,2%. А нам говорят, что инфляция в России в 2018 году составила 4,2%! Наверное, яхты подешевели.

Отрадно одно - по ЦФО потребительская корзина дешевле чем в Липецке только в Белгороде.

Если пройти по позициям, то, по данным мониторинга чиновников, кило говядины на кости в Липецке стоит 303 рубля, свинины - 235, курятины - 126, некой мороженой неразделанной рыбы - 119 рублей. Кило сливочного масла - 516 рублей, литр подсолнечного - 86. Десяток яиц - 42 рубля 78 копеек, сахара-песка - 36 рублей 83 копейки. Пшено - 63 рубля, гречки - 36, риса - 53 рубля.
6 225
#потребительский рынок #цены

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ах

8 минут назад
бл..я поперло!!!!!!
ответить

:)

11 минут назад
— Фирочка, говорят ты вышла замуж за депутата? — А шо толку?! Он каждый вечер ходит вокруг постели, машет руками и рассказывает, как нам будет ночью хорошо!
ответить

ВРуИО

12 минут назад
Главное пообещать!
ответить

рус

13 минут назад
а яйки,млеко?
ответить

Гость

16 минут назад
Нибось с черьвями, с задонска
ответить

Алкан с 15-го

16 минут назад
Пшено в Липецке самое дорогое. Беру, чтобы хорошо стоял. В пшене много цинка для порева. Моя маруха не нарадуется- готовить прибамбасы не надо. Еще беру сельдерей тоже для стояка. И стакан хорошего конъяку в ночь. А наутро маруха начинает пугать соседей стонами
ответить

Еще в рубрике

Для липчан после выборов споет не Тимати
#концерт
8
Для липчан после выборов споет не Тимати

12 минут назад

Общество
Трудный выбор: липецкие Большие Хомяки против белгородской Мухоудеровки
#конкурс #село #Большие Хомяки
3
Трудный выбор: липецкие Большие Хомяки против белгородской Мухоудеровки

15 минут назад

Общество
Авария на улице Папина устранена
#коммунальная авария
3
Авария на улице Папина устранена

55 минут назад

Общество
«Умный город»: в мэрии Липецка научились зарабатывать на безделье
#администрация Липецка
40
«Умный город»: в мэрии Липецка научились зарабатывать на безделье

сегодня, 10:19

Общество
Из автобусной остановки сделают кафе
#публичные слушания
18
Из автобусной остановки сделают кафе

сегодня, 10:06

Общество
На Опытной станции сегодня отключат воду
#водоснабжение
2
На Опытной станции сегодня отключат воду

сегодня, 07:33

Общество