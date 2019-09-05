21 минуту назад
Из автобусной остановки сделают кафе
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города 12 сентября ждет липчан на публичные слушания по вопросу благоустройства квартала вокруг Комсомольского пруда.
Главный вопрос публичных слушаний — реконструкция остановочного павильона в кафе. Большой ремонт предстоит остановке возле пруда «Площадь Революции». Для строительства остановки-кафе нужно предусмотреть коммуникации. Проект должны одобрить специалисты и горожане. Если вопрос будет решен положительно, то к превращению остановки в кафе приступят уже следующим летом. Целями реконструкции ставят повышение комфортности и эстетики городской среды, а также привлечение туристов.
Предложения и замечания по проекту принимают в мэрии вплоть до 26 сентября. Итоги публичных слушаний будут известны после 2 октября.
Что есть то есть
Гыгы
Я
В декрете я
Что?Опять?
Серый