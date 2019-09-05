Общество

21 минуту назад

Из автобусной остановки сделают кафе

6 450
#публичные слушания
Из автобусной остановки сделают кафе

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города 12 сентября ждет липчан на публичные слушания по вопросу благоустройства квартала вокруг Комсомольского пруда.

Участникам слушаний расскажут и покажут, какие изменения предлагается внести в планировку территории. Перемены касаются не только благоустройства, но и инженерных коммуникаций.

Главный вопрос публичных слушаний — реконструкция остановочного павильона в кафе. Большой ремонт предстоит остановке возле пруда «Площадь Революции». Для строительства остановки-кафе нужно предусмотреть коммуникации. Проект должны одобрить специалисты и горожане. Если вопрос будет решен положительно, то к превращению остановки в кафе приступят уже следующим летом. Целями реконструкции ставят повышение комфортности и эстетики городской среды, а также привлечение туристов.

Предложения и замечания по проекту принимают в мэрии вплоть до 26 сентября. Итоги публичных слушаний будут известны после 2 октября.
6 450
#публичные слушания

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Что есть то есть

3 минуты назад
Заваркина решила себе местечко урвать.Построят очередную куету как в парке,все испаганят черти едросовские.
ответить

Гыгы

4 минуты назад
Серый, Очень мудрое решение .Еще можно добавить закусочную и аптеку.
ответить

Я

7 минут назад
На той остановке этих кафе и так не меренное количество. Я сходу 5 штук насчитала.
ответить

В декрете я

8 минут назад
А можно, чтобы остановка была остановкой?
ответить

Что?Опять?

8 минут назад
Разве там в шаговой доступности не хватает заведений общепита?
ответить

Серый

11 минут назад
Оно там просто необходимо. И пивнуху рядом.
ответить

Еще в рубрике

В мэрии Липецка научились зарабатывать на безделье
#администрация Липецка
В мэрии Липецка научились зарабатывать на безделье

8 минут назад

Общество
На Опытной станции сегодня отключат воду
#водоснабжение
3
На Опытной станции сегодня отключат воду

сегодня, 07:33

Общество
В Липецке выявили торговые точки, продававшие спиртное, от которого люди попадали в реанимацию
#Алкоголь #киоск #контрафакт
37
В Липецке выявили торговые точки, продававшие спиртное, от которого люди попадали в реанимацию

вчера, 20:59

Общество
Сотрудники МЧС провели учения и тренировочную эвакуацию на базе липецкой школы
#учения
2
Сотрудники МЧС провели учения и тренировочную эвакуацию на базе липецкой школы

вчера, 20:40

Общество
Задонских школьников накормили кашей с червяками
#еда #школа #черви
167
Задонских школьников накормили кашей с червяками

вчера, 15:58

Общество
Липецкая индейка оказалась богата антибиотиками
#проверка #птица #штраф
67
Липецкая индейка оказалась богата антибиотиками

вчера, 12:01

Общество