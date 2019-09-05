Происшествия

49 минут назад

Житель Дагестана управлял автомобилем с краденым в Липецкой области двигателем

4 504
#кража
Житель Дагестана управлял автомобилем с краденым в Липецкой области двигателем

На контрольно-пропускном пункте «Северный портал тоннеля» в Республике Дагестан сотрудники ВОГОиП МВД России остановили легковой автомобиль под управлением 28-летнего местного жителя.

В ходе сверки номерных узлов и агрегатов и проверки их по специальным базам, полицейские установили, что двигатель автомобиля находится в федеральном розыске и был похищен в 2016 году в Липецкой области.

Автомобиль, водитель и собранный по данному факту материал переданы в ОМВД России по Буйнакскому району Республики Дагестан для проведения дальнейшей проверки, сообщает УМВД России по СКФО.

Фото: avatars.mds.yandex.net

4 504
#кража

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Северный Кавказ = вседозволенность

25 минут назад
Все давно уже знают, что все украденные в ЦФО автомобили спокойно ездят в наших братских северокавказских республиках, ну и в Абхазии и Осетии. Они наверное даже номера не перебивают или так тяп ляп и поехал кататься. Там у них кумовство это народная традиция, а наепать братьев славян обычай. А царь своих опричников не обижает с Ивана Грозного так повелось.... Им можно все, а своих сажать на кол(((....
ответить

онтвоюмамуибал

27 минут назад
Гость, ну не инодрочево неуправляемое, как у. тебя!
ответить

Гость

34 минуты назад
Пириори, чёрный мощный а белый быстрый
ответить

Gennn

45 минут назад
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtosilane
ответить

Еще в рубрике

Момент аварии в центре Ельца попал на видео
#авария #ДТП
3
Момент аварии в центре Ельца попал на видео

24 минуты назад

Происшествия
В Быхановом саду ночью горел киоск
#пожар
59
В Быхановом саду ночью горел киоск

44 минуты назад

Происшествия
За сутки липецкие водители нарушили правила свыше полутора тысяч раз
#Авария #ДТП
5
За сутки липецкие водители нарушили правила свыше полутора тысяч раз

48 минут назад

Происшествия
Мать бросилась с ножом на дочь
#угроза убийством
8
Мать бросилась с ножом на дочь

55 минут назад

Происшествия
В Липецке из окна выпал ребенок
#падение с высоты
7
В Липецке из окна выпал ребенок

сегодня, 08:49

Происшествия
На подъезде к Липецку столкнулись три автомобиля
#ДТП
13
На подъезде к Липецку столкнулись три автомобиля

сегодня, 08:19

Происшествия