49 минут назад
Житель Дагестана управлял автомобилем с краденым в Липецкой области двигателем
На контрольно-пропускном пункте «Северный портал тоннеля» в Республике Дагестан сотрудники ВОГОиП МВД России остановили легковой автомобиль под управлением 28-летнего местного жителя.
Автомобиль, водитель и собранный по данному факту материал переданы в ОМВД России по Буйнакскому району Республики Дагестан для проведения дальнейшей проверки, сообщает УМВД России по СКФО.
Фото: avatars.mds.yandex.net
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