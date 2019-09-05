Житель Дагестана управлял автомобилем с краденым в Липецкой области двигателем

На контрольно-пропускном пункте «Северный портал тоннеля» в Республике Дагестан сотрудники ВОГОиП МВД России остановили легковой автомобиль под управлением 28-летнего местного жителя.

Фото:

avatars.mds.yandex.net

В ходе сверки номерных узлов и агрегатов и проверки их по специальным базам, полицейские установили, что двигатель автомобиля находится в федеральном розыске и был похищен в 2016 году в Липецкой области.Автомобиль, водитель и собранный по данному факту материал переданы в ОМВД России по Буйнакскому району Республики Дагестан для проведения дальнейшей проверки, сообщает УМВД России по СКФО.