Мать бросилась с ножом на дочь

Ранее женщина была осуждена за убийство.

Мировой судья СУ № 20 Советского района Липецка вынесла приговор жительнице города Люберцы. Женщину обвинили в угрозе убийством. Ранее она уже была судима за убийство.



Преступление было совершено в Липецке. Женщина приехала в наш город к своей дочери. Между женщинами вспыхнула ссора. Пьяная мать внезапно схватила дочь за шею со словами «Я тебя убью». Дочери удалось вырваться, тогда мать взяла со стола электрочайник и и ударила им дочь по голове. Следом в ход пошел нож. К частью, дочери удалось сбежать. Она обратилась за защитой в полицию.



Суд наказал женщину годом условного срока с годом испытательного. На это время ей запрещено по ночам без экстренной необходимости выходить из дома.