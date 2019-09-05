Происшествия

57 минут назад

Мать бросилась с ножом на дочь

8 1375
#угроза убийством
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Мать бросилась с ножом на дочь

Ранее женщина была осуждена за убийство.

Мировой судья СУ № 20 Советского района Липецка вынесла приговор жительнице города Люберцы. Женщину обвинили в угрозе убийством. Ранее она уже была судима за убийство.

Преступление было совершено в Липецке. Женщина приехала в наш город к своей дочери. Между женщинами вспыхнула ссора. Пьяная мать внезапно схватила дочь за шею со словами «Я тебя убью». Дочери удалось вырваться, тогда мать взяла со стола электрочайник и и ударила им дочь по голове. Следом в ход пошел нож. К частью, дочери удалось сбежать. Она обратилась за защитой в полицию.

Суд наказал женщину годом условного срока с годом испытательного. На это время ей запрещено по ночам без экстренной необходимости выходить из дома.
8 1375
#угроза убийством
1

Комментарии (8)

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Аноним.

4 минуты назад
Череда, - ЭТО ТЫ - ПРО ГЕНДЕРНУЮ МОЛОДЕЖ? ПРО ТРАНСГЕНДЕРНЫХ ПАССИВНЫХ ТРАНСОВ ЖЕНСТВЕННЫХ- ТЕ ЧТО ГДЕТО ХОДЯТ - В ПЛАТЬЯХ В ЛИПЕЦКЕ, ОБЛ. И В РОССИИ В ЦЕЛОМ ???. - ХА - ХА - ХА.
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Елена

5 минут назад
Садить сразу таких нужно.Ее в конце,концов все равно посадят.Таким людям я считаю нет места в обществе.Они предоставляют реальную угрозу.И не год нужно условного давать,тем более уже была Сулима за убийство.Нужно садить лет на 5 и больше,чтоб посидела и подумала над своим поведением.
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Аноним.

8 минут назад
НАРОД ! - ЧТГ ТВОРИТЯ ! КРУГОМ ОДНО... - "ХАМСТВО,СЕКС,И ...УБИЙСТВА" !!! - МЫ ЗАБЫЛИ - О " ИСКРЕННИХ", - ДУШЕВНЫХ КАЧЕСТВАХ ЧЕЛОВЕКА , ЗАМЕНИВ ЕГО - НА БОГОПРОТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ !!!...
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Череда

15 минут назад
Тарас Бульба в юбке, блин
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Мир сошел с ума.

19 минут назад
Мир сошел с ума.
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значит так надо

26 минут назад
мать же плохое своему ребенку не пожелает
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Гость

37 минут назад
Gennn, в ЖОП... себе залей ублюдок.
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Gennn

45 минут назад
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtosilane
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