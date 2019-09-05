Происшествия
57 минут назад
Мать бросилась с ножом на дочь
8 1375
Ранее женщина была осуждена за убийство.
Мировой судья СУ № 20 Советского района Липецка вынесла приговор жительнице города Люберцы. Женщину обвинили в угрозе убийством. Ранее она уже была судима за убийство.
Преступление было совершено в Липецке. Женщина приехала в наш город к своей дочери. Между женщинами вспыхнула ссора. Пьяная мать внезапно схватила дочь за шею со словами «Я тебя убью». Дочери удалось вырваться, тогда мать взяла со стола электрочайник и и ударила им дочь по голове. Следом в ход пошел нож. К частью, дочери удалось сбежать. Она обратилась за защитой в полицию.
Суд наказал женщину годом условного срока с годом испытательного. На это время ей запрещено по ночам без экстренной необходимости выходить из дома.
Преступление было совершено в Липецке. Женщина приехала в наш город к своей дочери. Между женщинами вспыхнула ссора. Пьяная мать внезапно схватила дочь за шею со словами «Я тебя убью». Дочери удалось вырваться, тогда мать взяла со стола электрочайник и и ударила им дочь по голове. Следом в ход пошел нож. К частью, дочери удалось сбежать. Она обратилась за защитой в полицию.
Суд наказал женщину годом условного срока с годом испытательного. На это время ей запрещено по ночам без экстренной необходимости выходить из дома.
8 1375
Аноним.
Елена
Аноним.
Череда
Мир сошел с ума.
значит так надо
Гость
Gennn