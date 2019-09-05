Происшествия
37 минут назад
На подъезде к Липецку столкнулись три автомобиля
В Подгорном - крупное ДТП.
На федеральной трассе А-133 подъездная дорога от М-4 «Дон» к Липецку сегодня утром произошло ДТП.
В Подгорном недалеко от надземного пешеходного перехода и школы столкнулись три автомобиля: «Сузуки Гранд Витара», «Хендай Солярис» и «ВАЗ-2115». Движение на участке затруднено.
В Подгорном недалеко от надземного пешеходного перехода и школы столкнулись три автомобиля: «Сузуки Гранд Витара», «Хендай Солярис» и «ВАЗ-2115». Движение на участке затруднено.
Манагер
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