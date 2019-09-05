Происшествия

37 минут назад

На подъезде к Липецку столкнулись три автомобиля

7 853
#ДТП
2
На подъезде к Липецку столкнулись три автомобиля

В Подгорном - крупное ДТП.

На федеральной трассе А-133 подъездная дорога от М-4 «Дон» к Липецку сегодня утром произошло ДТП.

В Подгорном недалеко от надземного пешеходного перехода и школы столкнулись три автомобиля: «Сузуки Гранд Витара», «Хендай Солярис» и «ВАЗ-2115». Движение на участке затруднено.
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7 853
#ДТП
2

Комментарии (7)

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Манагер

9 минут назад
С каких пор Веста стала Солярисом?
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ух

9 минут назад
хорошечно.
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на фото

16 минут назад
фольгированый соплярис как всегда в гавно!
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Московская, 83

18 минут назад
Аркашу гоняют снимать разные аварии. И наконец, придурковатый водила ЛГушки сам попал в аварию. Виноват во всю жопу, а платить не хочет. Ух, какой наш Аркашка. Его крышукт пивной алкан Артем, вместе учились. На этот раза опять организация будет платить?
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xapkib

19 минут назад
Идиоты!!! 40 знак.
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Серый

21 минуту назад
Такси Яндекс....
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Алканы 15-го

23 минуты назад
Подняли настроение! Спасибо!
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