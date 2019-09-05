На Опытной станции сегодня отключат воду

Как сообщает АО "ЛГЭК", сегодня в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды в домах по следующим адресам:



с 10:00 до 20:00 по ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Пришвина, 7б, 9б, 1, 3, 3а, 9, 15, 16, 21, 5, 13, 19; ул. Пугачева, 1г, 1е, 1а, ст. 1б, 1в, 1в/1; ул. Опытная, 9а, ст.9а, 18а, 18, 17б, вл.17, 21, 19, 19б, 17, 11а, 11 ,13, 15, 2 ,4; ул. Железнякова, 8/2, 8а ст.1, 8б/2, 8а ст.2, 8а ст.5, 8д вл.1, 8д; ул. Агрономическая, 17, 123, 12а, 10, 10а, 15, 14, 6, 8, 16, 5, 3; ул. В. Музыки, 1, 2, 3, 4, 6; ул. С.Казьмина, 2, 3 ,4, 5, 6, 7; Боевой проезд, 49, 47, 45, 43, 41, 41а, 24а(шк. №14);



-частный сектор: ул. Пришвина; ул. Новотепличная; ул. Ягодная; ул. Раздольная; ул. Новая; ул. Вольная; ул. Просторная; ул. Ясная; ул. Утренняя; ул. Отрадная; ул. Совхозная; ул. Лучистая; снт Металлург – 1; ул. Железнякова; ул. Селекционная; ул. Гусева; ул. Лебедянская; ул. Пугачева; ул. Трубная; ул. Можайского; ул. Станционная; ул. Одесская; ул. Минская, ул. Ю.Смирнова, ул. Городовикова, ул. Рябиновая, ул. Рудничная, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, ул. Техническая.



Подвоз воды по заявкам жителей.

