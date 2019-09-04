Сотрудники МЧС провели учения и тренировочную эвакуацию на базе липецкой школы

Сегодня в школе №51 проходили пожарные учения. По сценарию тренировки, в актовом зале школы из-за короткого замыкания вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Липецкой области через три минуты после его возникновения. На ликвидацию условного возгорания в здании с массовым пребыванием людей были высланы шесть отделений пожарных.

Затем, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, дети и учителя самостоятельно покинули здание школы. Пожарные же эвакуировали из условно задымленного кабинета «пострадавшего». При этом, применялась автолестница и дыхательный аппарат со сжатым воздухом. Затем пожарные приступили к тушению условного возгорания.



Все, прибывшие к месту вызова пожарные подразделения с поставленной задачей справились. По итогам учения действиям педагогов и пожарно-спасательных подразделений была выставлена оценка «хорошо».



Целью таких пожарно-тактических учений, в первую очередь, является отработка действий учащихся и педагогов по эвакуации в случае пожара, а также отработка действий пожарных подразделений ГУ МЧС России по Липецкой области по эвакуации людей и ликвидации условного пожара.





