«Пусть обвинение укажет, под кем я ходил, и какие функции выполнял»

Девять человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с оборотом в 1,4 миллиарда рублей.



Сегодня в Правобережном районном суде Липецка началось слушания уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Четверым из них вменяется незаконная регистрация фирм, и одному – отмывание денежных средств.



По версии следствия, липецкий предприниматель Владимир Цыганов создал из знакомых и родственников организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Предприниматель-клиент обращался в «нелегальный банк» и переводил деньги на счет одной из фирм, подконтрольных членам ОПГ. Для клиента изготовлялись документы об оказании фиктивных работ или услуг. Затем члены преступной группы передавали клиенту наличные или переводили на пластиковые карты суммы, эквивалентные перечисленным ранее средствам. За свои услуги Цыганов и члены его преступной группы получали 5% от перечисленных денег. Как утверждается в обвинительном заключении, с 1 января 2015 года по 3 марта 2016 года на счета членов группы от клиентов поступил 1 миллиард 408 миллионов 149 тысяч рублей, из которых 674 миллиона 104 тысячи рублей были или сняты наличными, или переведены на карты другим лицам, или оформлены в виде возвратов займов. За свои услуги создатели «нелегального банка» получили не менее 70 миллионов 407 тысяч рублей.



Еще до начала заседания обвиняемые в коридоре суда говорили, что выдвинутые обвинения фикция.



- Разве мы находились бы здесь, если бы получили такие деньги? - спрашивали обвиняемые. – Это дело несколько раз передавалось на доследование. При этом, наши замечания учтены не были.



Выслушав обвинительное заключение, которое уместилось на 22-х листах, судья Татьяна Селищева предложила строне защиты и обвиняемым изложить их позицию.



Адвокат Владимира Цыганова Мария Тормышева отметила, что среди свидетелей по делу нет ни одного заказчика наличных. Не допрошен ни один из них, фамилии заказчиков до сих пор не известны.



- Следствием не дана оценка фактической деятельности организаций, через которые, якобы, осуществлялась незаконная банковская деятельность, а именно: не дана оценка тому факту, что из всех поступавших на счета организаций денег обналичивалось лишь 25%, - заявила Мария Тормышева. – При этом не учитывалось, что для нормальной работы организаций всегда необходима наличка: на выплату зарплаты, например. Не дана оценка доводам подсудимых о том, на какие цели расходовались эти наличные. Вменяемые подсудимым действия по осуществлению незаконных банковских операций не попадают под обязательные признаки этих операций, установленные законом о банковской деятельности в РФ.



Один из обвиняемых, Сергей Гришин, в свою очередь заметил, что отсутствие офиса у его фирмы, что следствие считает признаком фиктивности организаци, ни как не влияло на ее деятельность, так как главное для фирмы по торговле стройматериалами - наличие складских помещений.



- Противоречий в деле масса, - отметил еще один обвиняемый, Павел Быков. – В вину вменяется тот факт, что фирмы были оформлены не на того человека. Но вот уже в третий раз мы видим, что следствие даже не ознакомилось с уставами этих организаций, чтобы делать такие выводы. Как я мог руководить подставными фирмами, если в обвинении указано, что их деятельность была пресечена до начала их работы? Да и обвинения в регистрации левых фирм строится только на показаниях двух человек, которые написаны под копирку. Во время следствия так и не была проведена очная ставка с этими людьми.



- У меня до сих пор действует производственная фирма, - продолжил Павел Быков. - Если она была вовлечена преступную деятельность, то почему она не была закрыта, равно как до сих пор действуют все ее счета? Не были учтены движения средств по счетам. Вы только подумайте, где 29 миллионов рублей, которые прошли по моим счетам, и 1,4 миллиарда, которые вменяет нам обвинение? Основная масса денег, которая приходила на тот или иной счет, не была обналичена. Следствием не дана оценка тому, какая сумма была снята именно через мою фирму, какая часть из этих денег пошла на зарплаты моим сотрудникам. Обвинение до сих пор не назвало ни одного человека, для которого мы были посредниками в перечислении денег. И самое главное, в обвинительном заключении сказано, что была сформирована группа с четкой структурой. Поэтому я хочу знать, кто мной руководил, и какие функции я выполнял в этой группе. До сих пор на эти вопросы я не получил ответы.



Следующее заседание суда назначено на 11 сентября. Судебное следствие продолжается.

