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51 минуту назад
В Роскачестве рассказали как выбрать красную икру и рыбу
При выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов, - рассказал глава Роскачества Максим Протасов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Об этом сообщают Известия.
«Цвет рыбы должен быть однородным. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта», — отметил он.
Икра разных видов лососевых по вкусу и виду может отличаться. Протасов добавил, что этим пользуются многие производители, и под понятием "лососевая икра" в баночке может быть что угодно. "Именно поэтому мы советуем выбирать упаковки, промаркированные надписью "ГОСТ", так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт.
Икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, малым содержанием соли и приятным запахом", — сказал Протасов.
Он уточнил, что при покупке икры нужно обращать внимание на дату производства, маркировку и внешний вид, условия хранения в точке, где продается товар.
Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест — с середины мая по октябрь-декабрь. Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми. Упаковка не должна быть вздутой, иначе в ней есть недопустимые виды микробов. В магазине икра должна храниться при температуре от минус четырех до минус шести градусов Цельсия, - уточнил Протасов.
«Цвет рыбы должен быть однородным. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта», — отметил он.
Икра разных видов лососевых по вкусу и виду может отличаться. Протасов добавил, что этим пользуются многие производители, и под понятием "лососевая икра" в баночке может быть что угодно. "Именно поэтому мы советуем выбирать упаковки, промаркированные надписью "ГОСТ", так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт.
Икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, малым содержанием соли и приятным запахом", — сказал Протасов.
Он уточнил, что при покупке икры нужно обращать внимание на дату производства, маркировку и внешний вид, условия хранения в точке, где продается товар.
Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест — с середины мая по октябрь-декабрь. Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми. Упаковка не должна быть вздутой, иначе в ней есть недопустимые виды микробов. В магазине икра должна храниться при температуре от минус четырех до минус шести градусов Цельсия, - уточнил Протасов.