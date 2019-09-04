В России
сегодня, 17:57
В России выросла смертность от отравления алкоголем
Цифра выросла на 17,2% по сравнению с прошлым годом
За первые 7 месяцев текущего года смертность от отравления алкоголем в России увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.
За отчетный период в Татарстане показатель вырос в 12 раз, в Еврейской автономной области - в 6,7 раза, в Туве - более чем в три раза, в Пензенской области - на 40,3%, в Курганской области - на 13,4%. В Костромской области смертность снизилась на 92,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 66,7%.
В Москве в январе-июле от отравления алкоголем умер 71 человек, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге умерли 83 человека, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.
Число смертей от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 тыс. 207 человек (плюс 16,6%). Так в Международной классификации болезней называют случаи, когда эксперты не смогли определить, стала ли смерть результатом несчастного случая, убийства или самоубийства. В группу риска по этой сфере входят молодые люди 15-19 лет.
За отчетный период в Татарстане показатель вырос в 12 раз, в Еврейской автономной области - в 6,7 раза, в Туве - более чем в три раза, в Пензенской области - на 40,3%, в Курганской области - на 13,4%. В Костромской области смертность снизилась на 92,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 66,7%.
В Москве в январе-июле от отравления алкоголем умер 71 человек, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге умерли 83 человека, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.
Число смертей от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 тыс. 207 человек (плюс 16,6%). Так в Международной классификации болезней называют случаи, когда эксперты не смогли определить, стала ли смерть результатом несчастного случая, убийства или самоубийства. В группу риска по этой сфере входят молодые люди 15-19 лет.