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Пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки
В Хабаровске пьяный мужчина ранил шестилетнюю девочку
Нетрезвый мужчина в Хабаровске выстрелил из пневматической винтовки в играющих во дворе жилого дома детей, из-за того, что они шумели. В результате он ранил 6-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Уточняется, что ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, и сейчас ее здоровью ничто не угрожает.
Отмечается, что 52-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уточняется, что ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, и сейчас ее здоровью ничто не угрожает.
Отмечается, что 52-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.