60-летний мужчина сжег чужую машину из-за бывшей жены

Мужчина не хотел, чтобы его экс-супруга переезжала в другой город.

Задонский районный суд Липецкой области признал 60-летнего Виктора Антонова виновным в поджоге автомобиля, принадлежавшего юридическому лицу. Суд установил, что 20 декабря 2017 года около 16 часов, находясь у себя дома в посёлке Лукошкинский Задонского района, Антонов собрал в картонную коробку куски старой одежды, полил горючей жидкостью для розжига и направился к административному зданию ЗАО «Лукошкинский карьер», где работала его бывшая супруга. На капот автомобиля «Тойота», припаркованного возле здания ЗАО, Антонов поставил коробку с ветошью и поджёг при помощи спичек. В результате пожара был уничтожен сам автомобиль «Тойота», принадлежавший ЗАО, а также личные вещи главного бухгалтера.



В 2017 году Антоновы расторгли брак. Бывшая супруга купила жильё в Ельце, но продолжала работать в посёлке Лукошинский. В Елец женщину возила коллега по работе – главный бухгалтер предприятия. Антонову это не нравилось. Он хотел, чтобы бывшая жена продолжала жить с ним. Так, в сентябре 2017 года он пришёл в организацию, где трудилась Антонова, и в присутствии других сотрудников начал высказывать угрозы в адрес главбуха предприятия, обещая поджечь служебный автомобиль, которым та управляла, если она не прекратит подвозить Антонову в Елец. В ходе следственных действий Виктор Антонов сознался в поджоге и рассказал все обстоятельства совершения преступления, однако в суде от своих показаний отказался. По его словам, в момент возгорания «Тойоты» он находился у себя в квартире и к поджогу никакого отношения не имеет. Признательные показания давал под давлением следствия, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.



Суд первой инстанции, изучив все обстоятельства дела, выслушав мнения сторон, признал Виктора Антонова виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 8 месяцев. В силу преклонного возраста осуждённого, отсутствия судимостей в прошлом, ряда других смягчающих обстоятельств суд постановил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Удовлетворены гражданские иски потерпевших. Осуждённый должен выплатить компенсацию имущественного ущерба в размере 1 млн 490 тысяч рублей ЗАО «Лукошкинский карьер» за уничтоженный автомобиль и более 60 тысяч рублей главному бухгалтеру предприятия за уничтоженные огнём личные вещи.



С приговором районного суда не согласился адвокат осуждённого и подал апелляционную жалобу. Защитник просил оправдать его подзащитного. Адвокат назвал доказательства, положенные в основу приговора, полученными с нарушением норм УПК РФ. Он просил суд исключить из их числа: явку с повинной, признательные показания Антонова, данные на следствии, показания свидетеля под псевдонимом Иванов И.И. (согласно материалам дела, он являлся очевидцем поджога и опознал Антонова). Показания главного бухгалтера предприятия адвокат считает недостоверными, поскольку женщина заинтересована в исходе уголовного дела. Физико-химическая экспертиза куска асфальта, на котором обнаружены остатки одежды и жидкости для розжига, по мнению защитника, должна быть исключена на основании того, что проведена спустя длительное время с момента пожара.



Липецкий областной суд, рассмотрев дело в порядке апелляции, счёл приговор законным и обоснованным. Суд указал, что доказательства, положенные в основу приговора, являются достоверными, они были детально проанализированы судом первой инстанции. В приговоре подробно изложено, по каким основаниям одни из них признаны допустимыми, а другие отвергнуты. Суд под председательством судьи Юрия Новичкова оставил приговор Задонского районного суда Липецкой области без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.