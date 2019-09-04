Липчанин трижды обокрал магазины техники

Злоумышленник воровал сотовые телефоны и планшеты.

Мировой судья СУ № 15 Советского района Липецка рассмотрела материалы уголовного дела в отношении жителя города. Безработного мужчину уличили в трех кражах их магазинов техники. Ранее липчанин был семь раз судим за воровство.



Как указано в материалах суда, 20 ноября мужчина воспользовался неосмотрительность менеджеров и украл из магазина «Хорошая связь» телефон LG стоимостью 2 885 рублей. 1 апреля липчанин зашел в магазин техники в ТРЦ «Москва» и ушел из него с планшетом Huawei за 19 450 рублей. 27 апреля мужчина обокрал «М.Видео»: он незаметно вынес смартфон Yandex стоимостью 14 520 рублей. Всю технику злоумышленник быстро сбывал с рук.



Суд наказал серийного вора с учетом прошлых неотбытых судимостей годом и 10 месяцами ограничения свободы. Вернуть технику не удалось.