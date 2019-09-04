Происшествия

сегодня, 16:18

Липчанин трижды обокрал магазины техники

2 488
#кража
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Липчанин трижды обокрал магазины техники

Злоумышленник воровал сотовые телефоны и планшеты.

Мировой судья СУ № 15 Советского района Липецка рассмотрела материалы уголовного дела в отношении жителя города. Безработного мужчину уличили в трех кражах их магазинов техники. Ранее липчанин был семь раз судим за воровство.

Как указано в материалах суда, 20 ноября мужчина воспользовался неосмотрительность менеджеров и украл из магазина «Хорошая связь» телефон LG стоимостью 2 885 рублей. 1 апреля липчанин зашел в магазин техники в ТРЦ «Москва» и ушел из него с планшетом Huawei за 19 450 рублей. 27 апреля мужчина обокрал «М.Видео»: он незаметно вынес смартфон Yandex стоимостью 14 520 рублей. Всю технику злоумышленник быстро сбывал с рук.

Суд наказал серийного вора с учетом прошлых неотбытых судимостей годом и 10 месяцами ограничения свободы. Вернуть технику не удалось. 
2 488
#кража
1

Комментарии (2)

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Московская, 83

16 минут назад
К нам его! А то опущенный ПетроВаныч не хочет работать, как и главвред ЛГушки Галинка
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Серый

сегодня, 16:27
А за убийство ребёнка, год два месяца? Где справедливость?????
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