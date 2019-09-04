В мире
13 минут назад
Apple выпустит бюджетный смартфон
Эксперты ждут презентации последователя iPhone SE.
Весной 2020 года Apple может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Таким образом корпорация постарается вернуть себе потерянную аудиторию рынков Китая и Индии. Сейчас там господствуют Huawei, Samsung и Xiaomi, и выход нового бюджетного iPhone мог бы улучшить продажи Apple. Название и цену устройства издание не уточняет. Смартфон может стать первым бюджетным iPhone с 2016 года, когда компания представила iPhone SE, уточняют «Ведомости».
Новый iPhone оснастят экраном в 4,7 дюйма (11,9 см), то есть как у iPhone 8, рассказали источники Nikkei. Технические характеристики будут такими же, как у флагманских моделей, которые Apple представит 10 сентября. Исключением станет дисплей — вместо OLED-экранов в него встроят более дешевый ЖК-дисплей. Это позволить снизить цену на смартфон, подчеркнули источники. Однако с выходом iPhone 11 Apple может отказаться от iPhone 7. Замену могут найти в виде iPhone SE 2, стоимость которого составит не более 399 долларов (около 26 тысяч рублей).
Информация Nikkei совпала с данными Economic Daily News от апреля 2019 года. Тогда издание также сообщало о выходе 4,7-дюймового наследника iPhone SE.
Новый iPhone оснастят экраном в 4,7 дюйма (11,9 см), то есть как у iPhone 8, рассказали источники Nikkei. Технические характеристики будут такими же, как у флагманских моделей, которые Apple представит 10 сентября. Исключением станет дисплей — вместо OLED-экранов в него встроят более дешевый ЖК-дисплей. Это позволить снизить цену на смартфон, подчеркнули источники. Однако с выходом iPhone 11 Apple может отказаться от iPhone 7. Замену могут найти в виде iPhone SE 2, стоимость которого составит не более 399 долларов (около 26 тысяч рублей).
Информация Nikkei совпала с данными Economic Daily News от апреля 2019 года. Тогда издание также сообщало о выходе 4,7-дюймового наследника iPhone SE.