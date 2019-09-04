В России

35 минут назад

Безруков предложил России зарабатывать на иностранных фильмах

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#кино #фильм
Безруков предложил России зарабатывать на иностранных фильмах

Актер считает, что «на своей территории дозволено брать мзду».

Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.

- Господа, мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке, - цитирует Безрукова ТАСС.

Артист также отметил, что внимание отечественным фильмам не уделяется не только в кинотеатрах, но и на телевидении. Безруков обратил внимание на необходимость увеличения на федеральных телеканалах детского контента. Ранее, по его словам, на ТВ половину экранного времени занимал детский контент — «Утренняя почта», «Музыкальный киоск» и подобные. Кроме того, Безруков напомнил, что раньше практически не было рекламы. За счет чего тогда будут зарабатывать телеканалы, именитый артист не уточнил, пишет «Лайф 24».
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#кино #фильм

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