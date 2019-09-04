Известную модель подвел кривой балкон

Девушку поймали на использовании фоторедактора.

Подписчики аккаунта известной модели 28-летней Шанины Шейк поймали девушку на использовании ретуши. Модель выложила в Сети фото, сделанное на балконе у бассейна виллы. Решетка балкона заметно искривлена, подписчики сделали вывод, что балкон «поплыл» из-за неумелого использования фотошопа при попытке сделать ноги Шейк стройнее. Поступок вызвал бурю негодования, некоторые разочаровавшиеся фанаты даже решили отписаться от своей любимицы.Шанина Шейк дебютировали на подиуме в восемь лет в родной Австралии, а с 2009 года стала постоянной гостьей Недель моды. Шейк участвовала в итоговых показах Victoria’s Secret, демонстрировала наряды таких брендов, как Stella McCartney, Vivienne Westwood, Chanel.