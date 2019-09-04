В мире

43 минуты назад

Известную модель подвел кривой балкон

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#модель #фотошоп #соцсети

Девушку поймали на использовании фоторедактора.

Подписчики аккаунта известной модели 28-летней Шанины Шейк поймали девушку на использовании ретуши. Модель выложила в Сети фото, сделанное на балконе у бассейна виллы. Решетка балкона заметно искривлена, подписчики сделали вывод, что балкон «поплыл» из-за неумелого использования фотошопа при попытке сделать ноги Шейк стройнее. Поступок вызвал бурю негодования, некоторые разочаровавшиеся фанаты даже решили отписаться от своей любимицы.



Шанина Шейк дебютировали на подиуме в восемь лет в родной Австралии, а с 2009 года стала постоянной гостьей Недель моды. Шейк участвовала в итоговых показах Victoria’s Secret, демонстрировала наряды таких брендов, как Stella McCartney, Vivienne Westwood, Chanel.
101
#модель #фотошоп #соцсети

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