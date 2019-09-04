В России

47 минут назад

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске

98
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске

Есть пострадавшие

В Анграске (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа - сообщает Российская Газета. В результате пострадали три человека.

ЧП произошло на первом этаже. Погибших нет, трем пострадавшим понадобилась медицинская помощь - они получили ожоги.

В квартире повреждено остекление, несущие конструкции не нарушены. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, хлопок произошел от газовой плиты во время приготовления пищи. "Инцидент уже исчерпан, эвакуации не было", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.
98

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Российские следователи займутся смертью девочки в Турции
#Турция #уголовное дело
Российские следователи займутся смертью девочки в Турции

19 минут назад

В России
Безруков предложил России зарабатывать на иностранных фильмах
#кино #фильм
Безруков предложил России зарабатывать на иностранных фильмах

33 минуты назад

В России
Храпящий муж довел женщину до реанимации
#храп #отравление #реанимация
Храпящий муж довел женщину до реанимации

46 минут назад

В России
ВТБ стал акционером «Ростелекома»
#акции #связь
ВТБ стал акционером «Ростелекома»

сегодня, 14:55

В России
Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась
#продолжительность жизни
1
Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась

сегодня, 14:51

В России
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

сегодня, 14:46

В России