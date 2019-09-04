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47 минут назад
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
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В Анграске (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа - сообщает Российская Газета. В результате пострадали три человека.
ЧП произошло на первом этаже. Погибших нет, трем пострадавшим понадобилась медицинская помощь - они получили ожоги.
В квартире повреждено остекление, несущие конструкции не нарушены. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, хлопок произошел от газовой плиты во время приготовления пищи. "Инцидент уже исчерпан, эвакуации не было", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.
ЧП произошло на первом этаже. Погибших нет, трем пострадавшим понадобилась медицинская помощь - они получили ожоги.
В квартире повреждено остекление, несущие конструкции не нарушены. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, хлопок произошел от газовой плиты во время приготовления пищи. "Инцидент уже исчерпан, эвакуации не было", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.