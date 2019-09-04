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48 минут назад

Храпящий муж довел женщину до реанимации

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#храп #отравление #реанимация
Храпящий муж довел женщину до реанимации

В Москве с отравлением снотворным госпитализировали туристку.

Отдыхавшая с супругом в Москве бразильянка попала в реанимацию с отравлением медикаментами из-за того, что приняла успокоительные, чтобы не слышать храп мужа. По факту госпитализации иностранки проводится проверка.

Как рассказала врачам сама пациентка, вечером 3 сентября она с мужем гуляла по ресторанам Москвы, супруги выпивали. Когда пара вернулась в номер гостиницы, нетрезвая туристка решила принять снотворное. После этого женщине стало плохо и ее госпитализировали с сильным отравлением, уточняет «Лента». Супруг подчеркнул, что его жена часто пила снотворное, чтобы храп не мешал ей спать.
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#храп #отравление #реанимация

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