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В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

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В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

Самолет благополучно приземлился

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Воронеж-Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси, сообщает "Интерфакс".

"Самолет вылетел из Воронежа в Пулково. После взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и вернуть лайнер в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился несколько минут назад", - сообщат информированный источник.

Пострадавших нет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета.
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