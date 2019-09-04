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сегодня, 14:46
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Самолет благополучно приземлился
Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Воронеж-Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси, сообщает "Интерфакс".
"Самолет вылетел из Воронежа в Пулково. После взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и вернуть лайнер в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился несколько минут назад", - сообщат информированный источник.
Пострадавших нет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета.
"Самолет вылетел из Воронежа в Пулково. После взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и вернуть лайнер в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился несколько минут назад", - сообщат информированный источник.
Пострадавших нет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета.