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сегодня, 14:55
ВТБ стал акционером «Ростелекома»
Компания приобрела пакет в 17%.
Банк ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% "Ростелекома". Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава банка Андрей Костин, пишет ТАСС. В пресс-службе «Ростелекома» отказались комментировать параметры сделки, сославшись на ожидания правительственной директивы для совета директоров.
«Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальное у компании Tele2Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% – банку «Россия», уточняют "Ведомости". Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в марте сообщил, что госкомпания договорилась с другими акционерами о консолидации 100% акций оператора. По его словам, выручка объединенной компании составит около 500 млрд руб. Тогда же Костин пояснял, что «Ростелеком» может рассчитаться за акции мобильного оператора как деньгами, так и собственными акциями.
Как ранее сообщал источник “Коммерсанта”, близкий к «Ростелекому», риск потери госконтроля над оператором в этой сделке может быть устранен путем акционерного соглашения между ВТБ и Росимуществом о голосовании принадлежащим банку пакетом акций «Ростелекома» по правительственной директиве.
«Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальное у компании Tele2Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% – банку «Россия», уточняют "Ведомости". Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в марте сообщил, что госкомпания договорилась с другими акционерами о консолидации 100% акций оператора. По его словам, выручка объединенной компании составит около 500 млрд руб. Тогда же Костин пояснял, что «Ростелеком» может рассчитаться за акции мобильного оператора как деньгами, так и собственными акциями.
Как ранее сообщал источник “Коммерсанта”, близкий к «Ростелекому», риск потери госконтроля над оператором в этой сделке может быть устранен путем акционерного соглашения между ВТБ и Росимуществом о голосовании принадлежащим банку пакетом акций «Ростелекома» по правительственной директиве.