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Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась

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#продолжительность жизни
Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась

У мужчин - до 68,5 лет, у женщин — до 78,5 лет.

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян. Соответствующее заявление она сделала на Восточном экономическом форуме. По словам Скворцовой, у мужчин продолжительность жизни выросла до 68,5 лет, у женщин — до 78,5 лет, сообщает РИА Новости. В апреле министр заявляла, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей, увеличившись у мужчин на 0,3 года, а у женщин — на 0,2 года.

Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели. По словам министра, чтобы жить дольше и оставаться здоровым, нужно заниматься профилактикой заболеваний. Согласно нацпроекту «Здравоохранение», предусматривается совершенствование оказания первичной медицинской помощи и помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медпомощи детям, подготовка специалистов, развитие медцентров и цифровизация здравоохранения.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. По его словам, этого удалось добиться после принятия в 2007 году демографической программы. Топилин отметил, что у россиян изменилось отношение к своему здоровью. В связи с этим, по его мнению, к 2030 году продолжительность жизни в стране должна достигнуть 80 лет, напоминает «Лента».
1 139
#продолжительность жизни

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Дед

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