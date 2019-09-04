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сегодня, 14:44
Путин рассказал, кого считает придурками
По его мнению Дальний Восток — не балласт.
Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний, пишет РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев напомнил главе государства о том, что даже с «высоких трибун» звучали подобные высказывания.
- Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю, — ответил Путин. Николаев в ответ заметил, что такие высказывания можно было услышать еще 25 лет назад.
Доклад о национальной программе Дальнего Востока по повышению качества жизни жителей региона был зачитан на заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), напоминает «Коммерсант». Николаев, среди прочего, предложил направлять часть доходов от продажи нефти и газа на Дальнем Востоке в Фонд национального благосостояния для реализации нацпроектов по закреплению населения в ДФО. Также в своем докладе он напомнил о строительстве моста через реку Лена, который позволит сократить расходы на северный завоз на 4 млрд рублей ежегодно.
ВЭФ-2019 проходит с 4 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Его основными темами стали экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе.
- Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю, — ответил Путин. Николаев в ответ заметил, что такие высказывания можно было услышать еще 25 лет назад.
Доклад о национальной программе Дальнего Востока по повышению качества жизни жителей региона был зачитан на заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), напоминает «Коммерсант». Николаев, среди прочего, предложил направлять часть доходов от продажи нефти и газа на Дальнем Востоке в Фонд национального благосостояния для реализации нацпроектов по закреплению населения в ДФО. Также в своем докладе он напомнил о строительстве моста через реку Лена, который позволит сократить расходы на северный завоз на 4 млрд рублей ежегодно.
ВЭФ-2019 проходит с 4 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Его основными темами стали экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе.