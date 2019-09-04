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Пилоты разбившегося истребителя погибли
Авиакатастрофа произошла на юге России.
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Смерть пилотов подтвердила и военная прокуратура. Ранее утверждалось, что перед крушением двое летчиков успели катапультироваться. Однако поиски их парашютов с воздуха не дали результатов, пишут «Известия».
СУ-25УБ разбился в 38 км от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское. Самолет полностью разрушен. Истребитель упал на безлюдную местность, разрушений на земле нет. Су-25 при падении ушел на три метра в землю, и на то, чтобы откопать самолет, ушло время. Прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец обнаружили на месте крушения воздушного судна. Их состояние оценивается как удовлетворительное, уточняет «Лента».
Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
СУ-25УБ разбился в 38 км от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское. Самолет полностью разрушен. Истребитель упал на безлюдную местность, разрушений на земле нет. Су-25 при падении ушел на три метра в землю, и на то, чтобы откопать самолет, ушло время. Прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец обнаружили на месте крушения воздушного судна. Их состояние оценивается как удовлетворительное, уточняет «Лента».
Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.