сегодня, 14:23
В Рязани задержана банда наркоторговцев из 24 человек
Злоумышленники продавали запрещенные вещества в четырех регионах России - Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областях
По предварительной информации, злоумышленники были представителями в регионе подпольного интернет-магазина, бесконтактно распространявшего наркотики на территории Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областей. Каждый из членов группировки играл свою роль, а система связи через интернет была законспирированной. Оперативники смогли задержать 24 рязанцев – 17 мужчин и 7 женщин. Они пытались реализовать наркотики посредством тайников-закладок.
По данному факту было возбуждено более 40 уголовных дел, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Позднее они объединены в одно производство.
Суд в отношении девятерых подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.