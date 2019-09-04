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В Рязани задержана банда наркоторговцев из 24 человек

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В Рязани задержана банда наркоторговцев из 24 человек

Злоумышленники продавали запрещенные вещества в четырех регионах России - Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областях

Полиция задержала 24 местных жителя Рязанской области по подозрению в сбыте синтетических наркотиков на территории четырех регионов России, в ходе обысков изъято 7 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительной информации, злоумышленники были представителями в регионе подпольного интернет-магазина, бесконтактно распространявшего наркотики на территории Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областей. Каждый из членов группировки играл свою роль, а система связи через интернет была законспирированной. Оперативники смогли задержать 24 рязанцев – 17 мужчин и 7 женщин. Они пытались реализовать наркотики посредством тайников-закладок.

По данному факту было возбуждено более 40 уголовных дел, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Позднее они объединены в одно производство.

Суд в отношении девятерых подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


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