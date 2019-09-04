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Названы условия перехода на 4-дневную рабочую неделю
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Их озвучил Максим Орешкин.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал условия, при соблюдении которых можно обсуждать переход в России к четырехдневной рабочей неделе, пишут «Известия». Факторы он перечислил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 4 сентября.
- Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране, - цитирует министра ТАСС. - В перспективе к 2030 году, по нашим оценкам, полноценное внедрение искусственных технологий во всех сферах и автономного движения, и систем безопасности, и здравоохранения и много чего еще может дать прибавку до 1% ежегодный темп роста производительности труда.
Переход на четырехдневку допустил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне. По его словам, в перспективе это возможно из-за технологического прогресса. Он предрек введение гибких графиков, дистанционных форматов и вызовы сотрудников на рабочее место по мере необходимости.
- Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране, - цитирует министра ТАСС. - В перспективе к 2030 году, по нашим оценкам, полноценное внедрение искусственных технологий во всех сферах и автономного движения, и систем безопасности, и здравоохранения и много чего еще может дать прибавку до 1% ежегодный темп роста производительности труда.
Переход на четырехдневку допустил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне. По его словам, в перспективе это возможно из-за технологического прогресса. Он предрек введение гибких графиков, дистанционных форматов и вызовы сотрудников на рабочее место по мере необходимости.
9 795
Антисоветчик
гость
И
Эх
Сергей
Вернее
Фокс
При путирастах
Это очень странная