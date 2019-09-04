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Названы условия перехода на 4-дневную рабочую неделю

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#работа #труд #рабочая неделя
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Названы условия перехода на 4-дневную рабочую неделю

Их озвучил Максим Орешкин.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал условия, при соблюдении которых можно обсуждать переход в России к четырехдневной рабочей неделе, пишут «Известия». Факторы он перечислил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 4 сентября.

- Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране, - цитирует министра ТАСС. - В перспективе к 2030 году, по нашим оценкам, полноценное внедрение искусственных технологий во всех сферах и автономного движения, и систем безопасности, и здравоохранения и много чего еще может дать прибавку до 1% ежегодный темп роста производительности труда.

Переход на четырехдневку допустил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне. По его словам, в перспективе это возможно из-за технологического прогресса. Он предрек введение гибких графиков, дистанционных форматов и вызовы сотрудников на рабочее место по мере необходимости.
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#работа #труд #рабочая неделя
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Комментарии (9)

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Антисоветчик

45 минут назад
Сергей, лично я против Артамонова ничего не имею, но я великолепно помню, про тех тварей которые украли лично у меня 600 тыс рублей. И добавили 5 лет работы. Эти люди двигают Артамонова во власть. Я не буду голосовать за Артамонова т.е он ставленник жуликов и воров. Что же до четырёх дневной недели, условие одно, это переезд в нормальную страну. В этой, делать нечего.
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гость

50 минут назад
У НАС В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ !!!!вернее не грамотные больные люди .
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И

53 минуты назад
Так всегда.....
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Эх

53 минуты назад
Да, жаль коменты не почитаешь.
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Сергей

сегодня, 14:56
В предыдущем посте закрыли комментарии, по вводу грязных нападок на Врио, не понимаю почему не написали внизу что оплачено из средств кандидата артамонова? А дневники липецкого школьника с его портретом это не печатная агитация?
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Вернее

сегодня, 14:54
7-дневную рабочую неделюи 12-часовой рабочий день )))
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Фокс

сегодня, 14:54
Вот ты работаешь в своём огороде: работаешь меньше, а урожай - больше. Это как? Элементарная профанация, чтобы снизить зарплату бюджетникам, частник по такому графику не будет работать или вылетит в трубу. Жрать тоже придётся меньше, зато больше времени подумать, а не пора ли вилы в руки брать?
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При путирастах

сегодня, 14:52
Нет смысла работать вообще, нужно только воровать .
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Это очень странная

сегодня, 14:48
и подозрительная инициатива.... Боюсь в итоге мы будем иметь 7-дневную 12-часовую рабочую неделю...
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