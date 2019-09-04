В России

сегодня, 13:27

Специалисты назвали самые распространенные виды кибермошенничества в Рунете

123
Более трети мошеннических схем в Рунете приходится на фишинг, и сейчас это самый популярный вид киберпреступлений. Об этом рассказали «Известиям» эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», подготовившие первый рэнкинг мошеннических схем в Сети. 

Согласно исследованию, на втором месте — маскировка злоумышленников под кредитные и финансовые организации, на третьем — привлечение средств в финансовые пирамиды. 

На четвертой строчке значится привлечение инвестиций граждан в форекс-проекты с обещанием ставок выше рынка. На пятой — подделка или кража электронной подписи 

Как отмечают специалисты, методы киберпреступников становятся все более изощренными и целенаправленными. Тенденции 2019 года — рост количества фальшивых сайтов и махинаций с использованием электронной подписи. 

Для создания первого рэнкинга распространенности мошеннических схем в Сети эксперты проекта проанализировали порядка 50 тыс. отзывов, сообщений и обращений граждан, а также более 20 тыс. публикаций в СМИ и других открытых источниках. 
123

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые из РФ доказали негативное влияние мобильников на детей

56 минут назад

В России
#маркировка продуктов
Роскачество предложило ограничить использование маркировки «эко» и «био»

вчера, 17:20

В России
#банковские вклады
Доля краткосрочных вкладов россиян за год упала в полтора раза

вчера, 17:18

В России
Мотоциклист прятался от медведей на дереве
#дикие звери
Мотоциклист прятался от медведей на дереве

02.09.2019 12:35

В России
Жена «Рыжего» из «Иванушек» подала на развод
#развод #шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» подала на развод

02.09.2019 12:28

В России
Женщина умерла в трамвае
#трамвай #несчастный случай
Женщина умерла в трамвае

02.09.2019 12:20

В России