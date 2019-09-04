Происшествия

42 минуты назад

В центре Ельца снова произошло тройное ДТП

8 625
#авария #ДТП
1
В центре Ельца снова произошло тройное ДТП

Авария случилась на перекрестке улиц Маркса и Ленина.

На перекрестке улиц Ленина и Маркса снова произошло тройное ДТП. Днем 4 сентября там столкнулись «Пежо», «Хэндай» и «Дэу». От удара «Пежо» оказалось на правом крыле на асфальте. Оперативных данных о пострадавших пока нет.



 Заметим, что на этом же перекрестке в центре Ельца 30 августа также случилась авария. Там столкнулись три автомобиля - «Ларгус», «ВАЗ» и «Ниссан». Последняя машина в результате столкновения перевернулась на крышу.


8 625
#авария #ДТП
1

Комментарии (10)

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не интересно

32 секунды назад
а где потасовки жесткой фото?
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Ржунемагу

42 секунды назад
Елец - полный пипец. Там почти все дороги односторонние, мест для разгона нет, так они всё равно ещё и биться умудряются.
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11

6 минут назад
От удара «Пежо» оказалось на правом крыле на асфальте. С какой стороны посмотреть.
ответить

Зачем

6 минут назад
психбольным выдавать права да и машины им нельзя продавать !
ответить

Люблю Город48

19 минут назад
Подняли настроение! Спасибо!
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гость

29 минут назад
Иномарки DURACAM, опять от зависти очко разрывается чмошник?
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Иномарки DURACAM

31 минуту назад
опять групповуха кусков иногавна
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Ничего примечательного

33 минуты назад
Учитывая количество дебилов на дорогах..дальше будет также, или даже хуже :-)
ответить

только ПАРКИ и СТАДИОНЫ !

37 минут назад
"Судя по многочисленным обращениям ельчан, наиболее остро в настоящий момент стоит вопрос с реконструкцией и благоустройством парков и скверов. Работа в этом направлении ведется, корректировка проектов закончена, в скором времени подрядчики снова зайдут на объекты."
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К

37 минут назад
Карма
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