В центре Ельца снова произошло тройное ДТП

Авария случилась на перекрестке улиц Маркса и Ленина.

На перекрестке улиц Ленина и Маркса снова произошло тройное ДТП. Днем 4 сентября там столкнулись «Пежо», «Хэндай» и «Дэу». От удара «Пежо» оказалось на правом крыле на асфальте. Оперативных данных о пострадавших пока нет.Заметим, что на этом же перекрестке в центре Ельца 30 августа также случилась авария. Там столкнулись три автомобиля - «Ларгус», «ВАЗ» и «Ниссан». Последняя машина в результате столкновения перевернулась на крышу.