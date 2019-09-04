За долг по алиментам в 26 тысяч рублей на жителя Чаплыгина завели уголовное дело

Испугавшись, мужчина тут же нашел деньги.

Лишение свободы до 1 года грозило жителю Чаплыгина за уклонение от уплаты алиментов, сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области.

Хотя сумма долга не выглядит «смертельной» - 26 тысяч рублей. При этом в ведомстве сообщили, что мужчина платит алименты с 2012 года, т.е. задолженность начала скапливаться сравнительно недавно.

И все же государство решило защитить несовершеннолетнего ребенка и его мать, а заодно призвать должника к ответу всей своей мощью. В марте этого года мужчину привлекли к административной ответственности ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, а затем возбудили и уголовное дело по ст.157 ч.1 УК РФ. Крайние меры возымели действие – должник где-то нашел деньги и расплатился в полном объеме.



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