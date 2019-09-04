Общество

сегодня, 11:48

За долг по алиментам в 26 тысяч рублей на жителя Чаплыгина завели уголовное дело

7 398
#алименты #приставы #УФССП
За долг по алиментам в 26 тысяч рублей на жителя Чаплыгина завели уголовное дело

Испугавшись, мужчина тут же нашел деньги.

Лишение свободы до 1 года грозило жителю Чаплыгина за уклонение от уплаты алиментов, сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области.

Хотя сумма долга не выглядит «смертельной» - 26 тысяч рублей. При этом в ведомстве сообщили, что мужчина платит алименты с 2012 года, т.е. задолженность начала скапливаться сравнительно недавно.

И все же государство решило защитить несовершеннолетнего ребенка и его мать, а заодно призвать должника к ответу всей своей мощью. В марте этого года мужчину привлекли к административной ответственности ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, а затем возбудили и уголовное дело по ст.157 ч.1 УК РФ. Крайние меры возымели действие – должник где-то нашел деньги и расплатился в полном объеме.

Фото nashemisto.dp.ua


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#алименты #приставы #УФССП

Комментарии (7)

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Дед

2 минуты назад
По миллиону есть долги что то детям не помогают с чего эта показуха?!
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да 100% СВОИ В ПРИСТАВАХ ЕСТЬ !!!!

10 минут назад
за задолженость по алиментам в 400000 с остальнвми они ни хрена не делают, а тут так им заинтересовались прям...ага...тоооочно...100%
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НЕ ПАТРИОТ

18 минут назад
Убеждаюсь в очередной раз - презерватив самое великое изобретение человечества!
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матриархат

41 минуту назад
Сначала отберут у отца ребёнка, потом ещё и посадят
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А где

50 минут назад
Высокооплачиваемые рабочие места ,который обещал Путин , Или Путин, как всегда Н. А. П. И. З. Д. И. Л ?!
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Путин

51 минуту назад
Гнойный П. И. Д. О. Р. А. С !.
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дед

сегодня, 11:57
нужно было просто оставить дитя с отцом
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