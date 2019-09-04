Студентов ЛГПУ будут судить за дачу взятки преподавателю

За деньги студенты хотели купить высокие оценки без сдачи экзамена.

Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по трем уголовным делам о даче взятки, возбужденным в отношении студентов ЛГПУ.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае этого года несколько студентов II курса передали доценту кафедры философии, социологии и теологии по 2 000 рублей каждый, за выставление положительной оценки без сдачи экзамена.

В отношении студентов - взяткодателей были возбуждены уголовные дела ч. 1 по ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Обвиняемые полностью признали свою вину.

В отношении преподавателя ВУЗа уголовное дело прекращено с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.