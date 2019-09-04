сегодня, 11:30
Студентов ЛГПУ будут судить за дачу взятки преподавателю
За деньги студенты хотели купить высокие оценки без сдачи экзамена.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае этого года несколько студентов II курса передали доценту кафедры философии, социологии и теологии по 2 000 рублей каждый, за выставление положительной оценки без сдачи экзамена.
В отношении студентов - взяткодателей были возбуждены уголовные дела ч. 1 по ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Обвиняемые полностью признали свою вину.
В отношении преподавателя ВУЗа уголовное дело прекращено с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
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