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сегодня, 11:30

Студентов ЛГПУ будут судить за дачу взятки преподавателю

10 1903
#взятка
Студентов ЛГПУ будут судить за дачу взятки преподавателю

За деньги студенты хотели купить высокие оценки без сдачи экзамена.

Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по трем уголовным делам о даче взятки, возбужденным в отношении студентов ЛГПУ.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае этого года несколько студентов II курса передали доценту кафедры философии, социологии и теологии по 2 000 рублей каждый, за выставление положительной оценки без сдачи экзамена.

В отношении студентов - взяткодателей были возбуждены уголовные дела ч. 1 по ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Обвиняемые полностью признали свою вину.

В отношении преподавателя ВУЗа уголовное дело прекращено с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

10 1903
#взятка

Комментарии (10)

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Скоты!

2 минуты назад
Люди всегда будут крайними при этом фашистском режиме! Чтобы не смели вякать против сволочей у власти!
ответить

т

11 минут назад
Какой штраф назначили преподу, 5 тыЩ???? И почему студенты крайние???? Всё в нашем царсте-государстве с ног на голову встало....
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Московская, 83

12 минут назад
К нам энтих студентов! А то у нас засели одни пердуны! Взять на должность главреда ЛГушки, а то наша Галинка совсем погубила Лгушку
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Это я

13 минут назад
лук'янчиков, замахал жадничать
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Срамота

22 минуты назад
При старине Сталине такого не было
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Буша

31 минуту назад
Я, "Преступен запрос, а подача - наипАче !"
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Ухахах

37 минут назад
Вот так подстава :)
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Рф

54 минуты назад
Я, это сберовски
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Я

сегодня, 11:56
То есть виноватыми оказались те, с кого деньги вымогали? Вот это правосудие!!!
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 11:46
аааа .... уссусь ..... вот это поворот )) бесплатное образование с продолжением в хате
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