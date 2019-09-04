Общество

17 минут назад

Управление капитального строительства задолжало 80 000 евро

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#долг #арбитражный суд
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Управление капитального строительства задолжало 80 000 евро

Суд удовлетворил иск банка.

ПАО «Севергазбанк» через арбитражный суд Липецкой области добился взыскания долга в 80 000 евро с регионального управления капитального строительства. На рассмотрения иска в суде ушло менее месяца, сообщает пресс-служба суда. 

Еще в августе 2010 года управление капитального строительства заключили договор на проектирование и строительство лабораторного корпуса областного туберкулезного диспансера. Подрядчиком государственного заказа стала организация «Медилукс». Компания выполнила все свою задачи в установленный срок, но получила за заказ неполную сумму. В ноябре 2011 года «Медилукс» перепродал права требования долга ОАО «Севергазбанк». Банку удалось истребовать долг - 80 058 евро, в том числе 78 407 евро основного долга и 1 650 евро неустойки.

Стоит уточнить, что управлению капитального строительства придется отдавать долг по действующему курсу евро. Сейчас 1 евро торгуется примерно за 73,2 рубля, а на момент заключения контракта на диспансер курс составлял примерно 40 рублей за 1 евро. Таким образом, в рублевом эквиваленте долг чиновников вырос почти в два раза.
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#долг #арбитражный суд
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Комментарии (5)

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гость

4 минуты назад
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности; стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности
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Фрэнк Гудвин

5 минут назад
Ну всё правильно-скупой платит дважды.
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гость

6 минут назад
Трудовую деятельность начала в 2011 году помощником руководителя в одной из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Затем работала инженером-энергетиком в инженерно-техническом отделе компании. С 2014 года занимала руководящие должности в управлении по эксплуатации объектов торговой сети. С 2017 года работала в дирекции по коммерческим закупкам компании, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
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гость

6 минут назад
С 30 июля должность начальника Управления капитального строительства Липецкой области будет занимать Ирина Малофеева.Ирина Юрьевна родилась в 1989 году в Липецке. В 2011 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Инженер. Металлургические машины и оборудование». В 2013 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Экономист-менеджер. Экономика и управление на предприятии (в металлургии)».
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гость

8 минут назад
Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности.2. Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности (далее - квалификационные характеристики) предназначены для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом организаций градостроительной сферы деятельности независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
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