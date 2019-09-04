Управление капитального строительства задолжало 80 000 евро

Суд удовлетворил иск банка.

ПАО «Севергазбанк» через арбитражный суд Липецкой области добился взыскания долга в 80 000 евро с регионального управления капитального строительства. На рассмотрения иска в суде ушло менее месяца, сообщает пресс-служба суда.



Еще в августе 2010 года управление капитального строительства заключили договор на проектирование и строительство лабораторного корпуса областного туберкулезного диспансера. Подрядчиком государственного заказа стала организация «Медилукс». Компания выполнила все свою задачи в установленный срок, но получила за заказ неполную сумму. В ноябре 2011 года «Медилукс» перепродал права требования долга ОАО «Севергазбанк». Банку удалось истребовать долг - 80 058 евро, в том числе 78 407 евро основного долга и 1 650 евро неустойки.



Стоит уточнить, что управлению капитального строительства придется отдавать долг по действующему курсу евро. Сейчас 1 евро торгуется примерно за 73,2 рубля, а на момент заключения контракта на диспансер курс составлял примерно 40 рублей за 1 евро. Таким образом, в рублевом эквиваленте долг чиновников вырос почти в два раза.