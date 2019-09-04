Происшествия

28 минут назад

Пьяный мужчина за два часа спустил с найденной карты почти 10 000 рублей

8 334
#кража #банковская карта
Пьяный мужчина за два часа спустил с найденной карты почти 10 000 рублей

Злоумышленник воспользовался функцией бесконтактной оплаты товаров.

Лебедянский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области, который обвинялся в кражи денег с чужой банковской карты. Мужчина до вердикта суда признался в преступлении и вернул потраченные деньги.

Обвиняемый сознался в том, что 27 апреля опустошил чужую банковскую карту, которая имеет функцию бесконтактной оплаты покупок на сумму до 1 000 рублей. Пластиковую карту выпивший в тот вечер мужчина возле беседки на улице Воронежской в Покрово-Казацкой слободе. Подсудимый умудрился за два часа в Лебедяни спустить с чужой карты почти 10 000 рублей. Пьяный мужчина в тот весенний вечер чужими деньгами оплатил покупки в магазине «Продукты», закусочной «Миг» и на заправке «Роснефть». Итогом преступного шоппинга стало исчезновение 9 645 рублей со счета владельца карты.

Суд приговорил мужчину к году условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.
8 334
#кража #банковская карта

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Московская, 83

8 минут назад
Никонов спустил...И Галинка по его звонку стала главредом Лгушки. А молодого Владимира З. подло убрали пи Королеве и Никонове
ответить

мошенники не спят.а работают

9 минут назад
А в Москве мошенники ходят в метро со специальным сканером или каким то аппаратиком,и прижимаясь к сумке или карманам пассажира, и скачивают их деньги до трёх тысяч рублей себе на счёт...... и "зарабатывают " таким образом несколько сотен тысяч рублей в день !
ответить

Я

14 минут назад
Вообще надо запретить банкам делать эту бесконтактную оплату с карты без ввода пароля.
ответить

представляю

14 минут назад
как радовался владелец утраченной карты, когда ему в течение нескольких часов бесперебойно приходили смс об оплате то там, то там)
ответить

Аноним.

15 минут назад
ВОТ , ПЬЯНОМУ... - " ПОВЕЗЛО " !!!...
ответить

гость

17 минут назад
Московская, 83 лечись!
ответить

а

17 минут назад
В кого он спустил за 2 часа?
ответить

Московская, 83

22 минуты назад
К нам его! А то ни опущенный Петро Ваныч, ни Галинка, главвред Лгушки ни мычат ни телятся. Галинке нужно паковать чемоданы, она села в кресло после звонка Никонова (позвоночная)
ответить

Еще в рубрике

Пропавшая в Липецкой области девочка найдена
#пропавшие без вести
54
Пропавшая в Липецкой области девочка найдена

вчера, 21:20

Происшествия
Экономия времени может стоить водителю прав
#нарушение ПДД
33
Экономия времени может стоить водителю прав

вчера, 18:59

Происшествия
Полицейский дал знакомому пакет с марихуаной, а потом обвинил в сбыте наркотиков
#наркотики
38
Полицейский дал знакомому пакет с марихуаной, а потом обвинил в сбыте наркотиков

вчера, 16:35

Происшествия
В Ельце вынесен приговор 19-летнему убийце таксиста
#убийство
25
В Ельце вынесен приговор 19-летнему убийце таксиста

вчера, 16:28

Происшествия
В лесу на окраине Липецка нашли новорожденного мальчика
#подкидыш
100
В лесу на окраине Липецка нашли новорожденного мальчика

вчера, 14:51

Происшествия
На въезде в Липецк столкнулись четыре автомобиля
#авария #ДТП
22
На въезде в Липецк столкнулись четыре автомобиля

вчера, 14:36

Происшествия