Пьяный мужчина за два часа спустил с найденной карты почти 10 000 рублей

Злоумышленник воспользовался функцией бесконтактной оплаты товаров.

Лебедянский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области, который обвинялся в кражи денег с чужой банковской карты. Мужчина до вердикта суда признался в преступлении и вернул потраченные деньги.



Обвиняемый сознался в том, что 27 апреля опустошил чужую банковскую карту, которая имеет функцию бесконтактной оплаты покупок на сумму до 1 000 рублей. Пластиковую карту выпивший в тот вечер мужчина возле беседки на улице Воронежской в Покрово-Казацкой слободе. Подсудимый умудрился за два часа в Лебедяни спустить с чужой карты почти 10 000 рублей. Пьяный мужчина в тот весенний вечер чужими деньгами оплатил покупки в магазине «Продукты», закусочной «Миг» и на заправке «Роснефть». Итогом преступного шоппинга стало исчезновение 9 645 рублей со счета владельца карты.



Суд приговорил мужчину к году условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

