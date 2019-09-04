Происшествия
28 минут назад
Пьяный мужчина за два часа спустил с найденной карты почти 10 000 рублей
8 334
Злоумышленник воспользовался функцией бесконтактной оплаты товаров.
Лебедянский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области, который обвинялся в кражи денег с чужой банковской карты. Мужчина до вердикта суда признался в преступлении и вернул потраченные деньги.
Обвиняемый сознался в том, что 27 апреля опустошил чужую банковскую карту, которая имеет функцию бесконтактной оплаты покупок на сумму до 1 000 рублей. Пластиковую карту выпивший в тот вечер мужчина возле беседки на улице Воронежской в Покрово-Казацкой слободе. Подсудимый умудрился за два часа в Лебедяни спустить с чужой карты почти 10 000 рублей. Пьяный мужчина в тот весенний вечер чужими деньгами оплатил покупки в магазине «Продукты», закусочной «Миг» и на заправке «Роснефть». Итогом преступного шоппинга стало исчезновение 9 645 рублей со счета владельца карты.
Суд приговорил мужчину к году условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.
Обвиняемый сознался в том, что 27 апреля опустошил чужую банковскую карту, которая имеет функцию бесконтактной оплаты покупок на сумму до 1 000 рублей. Пластиковую карту выпивший в тот вечер мужчина возле беседки на улице Воронежской в Покрово-Казацкой слободе. Подсудимый умудрился за два часа в Лебедяни спустить с чужой карты почти 10 000 рублей. Пьяный мужчина в тот весенний вечер чужими деньгами оплатил покупки в магазине «Продукты», закусочной «Миг» и на заправке «Роснефть». Итогом преступного шоппинга стало исчезновение 9 645 рублей со счета владельца карты.
Суд приговорил мужчину к году условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.
8 334
Московская, 83
мошенники не спят.а работают
Я
представляю
Аноним.
гость
а
Московская, 83