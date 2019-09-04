В пятницу в Военном городке откроют стадион

6 сентября состоится большой праздник спорта.

Липчан приглашают на открытие стадиона «Авиатор». Оно состоится в Военном городке 6 сентября в 15:00, сообщает департамент культуры Липецка. Открытие пройдет в форме праздника «Спортивный калейдоскоп».



В программе - показательные выступления спортсменов по различным видам спорта, веселые старты, спортивные игры и эстафеты, мастер-классы и все это под музыкальное сопровождение духового оркестра. В этот день для гостей будут работать 14 спортивных площадок, каждая из которых посвящена отдельному виду спорта: художественная и спортивная гимнастика, волейбол, веселые старты, шахматы, легкая атлетика, велоспорт, дзюдо, бокс, спортивная борьба, тренажер концепт, хоккей с мячом, футбол пулевая стрельба и спортивно-игровая программа.



В завершении праздника на обновленном стадионе «Авиатор» состоится первый футбольный турнир. В нем принимают участие команды администрации Липецкой области и администрации города Липецка, команда жителей микрорайона и команда летчиков авиацентра.