Общество

40 минут назад

В пятницу в Военном городке откроют стадион

12 462
#стадион #Военный городок
В пятницу в Военном городке откроют стадион

6 сентября состоится большой праздник спорта.

Липчан приглашают на открытие стадиона «Авиатор». Оно состоится в Военном городке 6 сентября в 15:00, сообщает департамент культуры Липецка. Открытие пройдет в форме праздника «Спортивный калейдоскоп».

В программе - показательные выступления спортсменов по различным видам спорта, веселые старты, спортивные игры и эстафеты, мастер-классы и все это под музыкальное сопровождение духового оркестра. В этот день для гостей будут работать 14 спортивных площадок, каждая из которых посвящена отдельному виду спорта: художественная и спортивная гимнастика, волейбол, веселые старты, шахматы, легкая атлетика, велоспорт, дзюдо, бокс, спортивная борьба, тренажер концепт, хоккей с мячом, футбол пулевая стрельба и спортивно-игровая программа.

В завершении праздника на обновленном стадионе «Авиатор» состоится первый футбольный турнир. В нем принимают участие команды администрации Липецкой области и администрации города Липецка, команда жителей микрорайона и команда летчиков авиацентра.
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#стадион #Военный городок

Комментарии (12)

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Гость

47 секунд назад
Это не стадион,а площадка для детей,поле не стандартное,ворота тоже,соревнования проводить нельзя,соответственно деньги за аренду платить никто не будет,а поэтому после выборов его уже обслуживать никто не будет,а если делали просто для местных жильцов,то где площадка детская,баскетбольная и.т.д.,а самое главное освещение где,очередная показуха,места там полно можно было поле увеличить до стандарта легко,но кому это нужно!!!!!
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Стадион

6 минут назад
Он там был, его просто обновляют и мне без разницы кто и за чей счет, главное обновят! За ним и раньше никто не следил... Думаю такие сооружения должны быть на балансе оборонки.
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Зеленхоз

8 минут назад
И то все мероприятия пройдут на щебёнке? Для травы время надо ( чтоб она выросла). Или это тоже самое как и с дорогой ( времено и создать видимость)?
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арменчик

11 минут назад
после выборов отожму под платную стоянку
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Болтун

12 минут назад
Рф, Не знаешь .... зачем врешь ?
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Фрэнк Гудвин

19 минут назад
Правильно, что дзюдо не забыли, дзюдо теперь в России-основной, самый любимый и популярный вид спорта, так же, как до 2000г таким видом спорта был большой теннис. С дзюдо поддержка из бюджета обеспечена.
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Житель

21 минуту назад
Земляк, как на проспекте нанесут временную разметку и вперед. Земля не города. Строит предприниматель за свое бабло, без разрешения. Тоесть спложные нарушения закона. Как в сбере
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Один

24 минуты назад
Советскую власть ничем не заменишь...
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Земляк

25 минут назад
Судя по фото, до пятницы они не успеют)))
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Рф

28 минут назад
Проспект бы зделали. А этот стадион это к сожалению самострой , безхозный. Затра его обслуживать не кому. Все надо делать по закону. Очковтирательство. Бабло на ветер.это тема слкдственного комитета.
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