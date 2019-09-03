Общество

39 минут назад

«Сухой закон» в День знаний в Липецке нарушили дважды

7 290
#Сухой закон #алкоголь. запрет #гарушения #штраф
«Сухой закон» в День знаний в Липецке нарушили дважды

Это в восемь раз меньше, чем годом ранее.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в регионе были выявлены два факта продажи алкоголя в День знаний, 2 сентября, несмотря на введенный «сухой закон».

В обоих случаях нарушителями оказались предприятия общественного питания, которые по закону могли продавать спиртное внутри своих заведений, а по факту были уличены в том, что торговали алкоголем на вынос.

За это нарушение законом предусмотрен штраф: на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Всего 2 сентября были проверены 115 торговых объектов. В управлении отметили, что количество нарушителей за год резко снизилось. В День знаний-2018 запрет на продажу алкоголя нарушили 16 раз.

Фото 4vsar.ru

7 290
#Сухой закон #алкоголь. запрет #гарушения #штраф

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

4 минуты назад
продавали везде пиво- рванину,вино так и не смогли купить, закон идиотский!
ответить

весёлый

9 минут назад
И больше было пьяных в этот день ,свинья грязь найдёт и в рыгаловке
ответить

1

16 минут назад
в начале Евромайдана тоже напринимали идиотских законов. В каске не появляйся, жёлтый жилет не одевай, по пять автомобилей рядом не едь. Чем закончилось - знаем.
ответить

Фрэнк Гудвин

22 минуты назад
Это вообще дурацкая идея, кому надо, всегда купит заранее или как ниже написавший-купит в баре. А особо жадные вообще палева обопьются, наркодиспансеру-счастье.
ответить

герои

25 минут назад
всех спасли своим запретом!брависсимо!
ответить

Житель

25 минут назад
Вам не смешно?Дважды! В Баре Бархат такая Ленино ул.Усманская 43 очередь была, проще лимонаду попить,чем достоятся.И так во всех Барах круглосуточно.
ответить

Из-за ублюдков,принявших такой закон,

28 минут назад
Не смог хорошего вина купить в магазе,пришлось идти в круглосуточные Дрова за пивом.Мрази ипаные
ответить

Еще в рубрике

В Липецке на улице 3-го Сентября не горят костры рябин
#3 сентября #ЛТЗ #Шуфутинский
19
В Липецке на улице 3-го Сентября не горят костры рябин

сегодня, 17:54

Общество
Плиткой с общественных пространств замостят площадки и дорожки в разных районах Липецка
20
Плиткой с общественных пространств замостят площадки и дорожки в разных районах Липецка

сегодня, 16:45

Общество
Проспект Победы и дорогу дублер полностью откроют для движения 20 сентября
#проспект Победы
53
Проспект Победы и дорогу дублер полностью откроют для движения 20 сентября

сегодня, 15:13

Общество
Герман Греф: «Главное в жизни - не повторить участь рождественской индейки»
#Герман Греф
Герман Греф: «Главное в жизни - не повторить участь рождественской индейки»

сегодня, 15:06

Общество
Владимир Лисин: «Мы внимательно наблюдаем за его первыми шагами»
#НЛМК #выборы #Владимир Лисин
Владимир Лисин: «Мы внимательно наблюдаем за его первыми шагами»

сегодня, 14:45

Общество
Рядовое кафе в Липецке приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей
#Штраф #незаконная торговля #спиртное
18
Рядовое кафе в Липецке приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей

сегодня, 13:48

Общество