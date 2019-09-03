«Сухой закон» в День знаний в Липецке нарушили дважды

Это в восемь раз меньше, чем годом ранее.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в регионе были выявлены два факта продажи алкоголя в День знаний, 2 сентября, несмотря на введенный «сухой закон».

В обоих случаях нарушителями оказались предприятия общественного питания, которые по закону могли продавать спиртное внутри своих заведений, а по факту были уличены в том, что торговали алкоголем на вынос.

За это нарушение законом предусмотрен штраф: на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Всего 2 сентября были проверены 115 торговых объектов. В управлении отметили, что количество нарушителей за год резко снизилось. В День знаний-2018 запрет на продажу алкоголя нарушили 16 раз.



Фото 4vsar.ru

