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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: пропавшая девочка, найденный младенец и помощь многодетным

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#вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: пропавшая девочка, найденный младенец и помощь многодетным

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 3 сентября.

Сегодня утром стало известно, что в округе села Паниковец всю ночь искали 8-летнюю девочку. Ее исчезновение утром 2 сентября заметила мать, но тревогу забили только педагоги, когда школьница не пришла на линейку.Буквально накануне исчезновения Маши ее отец неожиданно уехал в Москву на заработки, а какая-то из местных жительниц видела, как вчера утром мать девочки пошла вместе с ней к автомобильной дороге и вернулась назад одна. Эти, повторим еще раз, официально никак не подверженные данные, дают жителям села повод утверждать, что родители прячут Машу от надзорных органов. 

А сегодня днем в лесу на окраине Липецка нашли новорожденного мальчика. Медики начали обследование новорожденного, а сотрудники полиции и СК начали проверку обстоятельств происшествия и поиск бросившей малыша матери. Мальчик здоров.

Многодетные семьи получат выплаты на строительство жилого дома. Право на выплату возникает на момент предоставления земельного участка в собственность. Таким образом, обратиться за ней смогут и те, кто уже строит жилье. Социальную выплату можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи строительных материалов, на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту.

«Я календарь переверну, и снова третье сентября», «горят костры рябин»…Мало кто сегодня не услышит эту песню на радио или не прочитает эти строки в социальных сетях. Всему виной песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября». В Липецке, в районе поселка Тракторостроителей, есть улица 3 Сентября. Корреспонденты GOROD48 выяснили, горят ли там костры рябин.

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#вечЁрка
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