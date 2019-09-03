Экономия времени может стоить водителю прав

Автомобилист выехал на встречную полосу.

Водитель белого «Фольксвагена» решил не тратить время на пути к спортивному комплексу «Спартак» и грубо нарушил правила дорожного движения. Двигаясь по улице Гагарина в сторону Сокола, автомобилист перед перекрестком с улицей Зегеля резко вывернул руль и ушел по встречной полосе в поворот к «Спартаку». На его счастье, в тот момент никто не ехал на участке рискованного маневра.





Согласно ст. 12.16 КоАП РФ штраф за движение по «встречке» составляет 5 000 рулей. Также водителя могут лишить прав на срок до шести месяцев.