Происшествия

сегодня, 18:59

Экономия времени может стоить водителю прав

10 1037
#нарушение ПДД
1
Экономия времени может стоить водителю прав

Автомобилист выехал на встречную полосу.

Водитель белого «Фольксвагена» решил не тратить время на пути к спортивному комплексу «Спартак» и грубо нарушил правила дорожного движения. Двигаясь по улице Гагарина в сторону Сокола, автомобилист перед перекрестком с улицей Зегеля резко вывернул руль и ушел по встречной полосе в поворот к «Спартаку». На его счастье, в тот момент никто не ехал на участке рискованного маневра.


Согласно ст. 12.16 КоАП РФ штраф за движение по «встречке» составляет 5 000 рулей. Также водителя могут лишить прав на срок до шести месяцев.
10 1037
#нарушение ПДД
1

Комментарии (10)

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Глаза разуйте Город48

7 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, Спасибо,я сразу заметил
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МИРОТВОРЕЦ

12 минут назад
БИНГО !!!!!!!! хоть один прозрел
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Глаза разуйте Город48

20 минут назад
Это TOYOTA RAV4 а не Водитель белого «Фольксвагена»
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Так

21 минуту назад
Выкладывайте почаще. Не понимают, что надо соблюдать ПДД (написанные кровью), уважать других участников движения, я только ЗА! И видно, что некоторым особо упёртым это не нравиться. А как говорил Жиглов -" Упёртость -это признак тупости!"
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Таксист

28 минут назад
Вот того кто выкладывает видео, вычислить элементарно, по ракурсу если у того кого снимают тоже есть регистратор, подумайте, если увидит знакомый номерочек, смотри на стопы , а то въехать можно , тормознёт.
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вв

43 минуты назад
только у нас так спортсмены ездеют ....ИМ ВСЕ МОЖНО ......
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МИРОТВОРЕЦ

44 минуты назад
ну вот водителя фольксвагена и ищите .... ))) а правила нарушил судя по видео другой белый автомобиль ...
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В Липецке

49 минут назад
Не надо даже тратиться на установку камер видеонаблюдения,и так все снимут добровольные помощники.
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valerafromsplus

52 минуты назад
Опять video html5 не отображается. У меня Vista SP2 - лучшая ОС! Врезал кой-как вручную в Firefox. Приходиться исследовать элемент вручную. Ну ладно уж.
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valerafromsplus

55 минут назад
Ну Сокол! Что говорить?
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