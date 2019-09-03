Погода в Липецке

52 минуты назад

В Липецкой области сухо и до +27

190
#жара
В Липецкой области сухо и до +27

4-5 сентября в Липецкой области сохранится комфортная погода без осадков. 6 сентября регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который местами принесет небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 10 до 12 градусов тепла, днем она составит от 23 до 25 градусов тепла.

День 4 сентября стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1970 году – 2 градуса тепла.

190
#жара

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