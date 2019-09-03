52 минуты назад
В Липецкой области сухо и до +27
4-5 сентября в Липецкой области сохранится комфортная погода без осадков. 6 сентября регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который местами принесет небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 10 до 12 градусов тепла, днем она составит от 23 до 25 градусов тепла.
День 4 сентября стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1970 году – 2 градуса тепла.