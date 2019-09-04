Несколько улиц Липецка останутся без воды и света

Как сообщает пресс-служба "ЛГЭК", сегодня в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



с 10:00 до 20:00 по ул. Ковалева, 107а, 107е, 107в, 105/1, 105/2, 107/д, 105 ст.1, вл. 103, вл.103а, вл.103, вл.102, 101/1, 101, 101а, 99; ул. Римского-Корсакова, 8а/1, 8а, 6е, 8б, ст.8б, 6б, 6г, 6д, 6а, 6аст.1, 3а, 3аст.1, 3в, вл.3б, 3аст.2, 2а, вл2б, вл.4в, ст.1д, 3аст.2, 1б, 1в, 1а, 1ак2, 1ж, ст.1к;



- частный сектор: ул. Римского-Корсакова, ул. Демократическая, ул. Производственная, ул. Восточная, Гражданская, ул. Дружбы, ул. Вильямса, ул. Репина, ул. Пархоменко, ул. Добролюбова, ул. Куйбышева, ул. Сурикова, ул. Свободный Сокол, ул. Радищева, ул. Грибоедова, ул. П.Лумумбы, ул. Сафонова, ул. Энтузиастов, ул. Высокая, ул. К.Либкнехта.



Кроме того, с 9:00 до 17:00 в связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора по улицам Ангарской, Шахматной, Автодорожной, Алфавитной, Гражданской, Дружбы, Ковалева, Чкалова в переулках Малый, Бытовой, Технологический, Клеверный,Чистый, Дружный, Ландшафтный, с 9:00 до 16:00 - в переулках Чистый и Любимый.











