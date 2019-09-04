Общество

сегодня, 07:15

Липчане расскажут, как проводят время

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#статистика
Липчане расскажут, как проводят время

Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением пройдет в сентябре в российских регионах и охватит 45 тысяч домохозяйств.

В Липецкой области участниками обследования станут 448 домохозяйств Липецка, Ельца, Грязей, Данкова, Задонска, Лебедяни, Усмани, Чаплыгина, а также некоторых населенных пунктов Грязинского, Добринского, Добровского, Елецкого, Задонского, Измалковского, Лебедянского, Липецкого, Становлянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского районов. Опрос поможет получить информацию о степени занятости населения на работе и домашними делами, об обучении, воспитании и развитии детей. 

Липчане расскажут, сколько времени у них уходит на поездки на общественном транспорте, получение медицинских и других социальных услуг, исследование также поможет сравнить как различаются затраты времени по видам деятельности и отдыха между мужчинами и женщинами различных возрастных групп. Для подсчета затрат времени участники опроса будут вести дневники и опросники — так, в течение 24 часов за две даты (будний и выходной день) они подробно распишут, чем занимался респондент, как долго продолжалось это занятие и когда закончилось. При этом необходимо указать, где он находился в это время: на работе, дома, в школе, в транспорте и т.п. 

Липецкстат просит жителей региона принять активное участие в обследовании и гарантирует, что вся полученная в ходе опроса информация носит конфиденциальный характер и предназначена исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде.

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#статистика

Комментарии (2)

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Фрэнк Гудвин

10 минут назад
Пункты "пьянство" и "аморальный образ жизни" в опросниках будут?
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Работа-дом-работа

15 минут назад
О чём рассказывать то?
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