Липчане расскажут, как проводят время

Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением пройдет в сентябре в российских регионах и охватит 45 тысяч домохозяйств.





В Липецкой области участниками обследования станут 448 домохозяйств Липецка, Ельца, Грязей, Данкова, Задонска, Лебедяни, Усмани, Чаплыгина, а также некоторых населенных пунктов Грязинского, Добринского, Добровского, Елецкого, Задонского, Измалковского, Лебедянского, Липецкого, Становлянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского районов. Опрос поможет получить информацию о степени занятости населения на работе и домашними делами, об обучении, воспитании и развитии детей.



Липчане расскажут, сколько времени у них уходит на поездки на общественном транспорте, получение медицинских и других социальных услуг, исследование также поможет сравнить как различаются затраты времени по видам деятельности и отдыха между мужчинами и женщинами различных возрастных групп. Для подсчета затрат времени участники опроса будут вести дневники и опросники — так, в течение 24 часов за две даты (будний и выходной день) они подробно распишут, чем занимался респондент, как долго продолжалось это занятие и когда закончилось. При этом необходимо указать, где он находился в это время: на работе, дома, в школе, в транспорте и т.п.



Липецкстат просит жителей региона принять активное участие в обследовании и гарантирует, что вся полученная в ходе опроса информация носит конфиденциальный характер и предназначена исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде.



